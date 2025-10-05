হোম > জাতীয়

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। ফাইল ছবি

রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ও সাহিত্যিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে। আজ রোববার (৫ অক্টোবর) রাতে তাত্ত্বিক ও কবি আজফার হোসেন নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া পোস্টে এ তথ্য জানান।

আজফার হোসেন লেখেন, ‘খুব, খুব কষ্ট নিয়েই বলতে হচ্ছে যে আমার পরম প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম শুক্রবারে হার্ট অ্যাটাকের পর এখন ফুল লাইফ সাপোর্টে আছেন।’

আজফার হোসেন আরও লেখেন, ‘আপনাদের শুভকামনা ও দোয়া দরকার। আর কিছু লেখার মানসিক অবস্থা আমার নেই।’

হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত শুক্রবার থেকে রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে ভর্তি আছেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তাঁর হার্টে রিং পরানো হয়।

অধ্যাপক মনজুরুল ইসলামের জন্ম ১৯৫১ সালের ১৮ জানুয়ারি, সিলেটে। তিনি একাধারে শিক্ষাবিদ, কথাসাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক। সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৯৬ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি।

বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য ২০১৬ সালে কাজী মাহবুবুল্লাহ পুরস্কার পান মনজুরুল ইসলাম। ২০১৮ সালে পান একুশে পদক।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম হাসপাতালে, হার্টে পরানো হয়েছে রিং
