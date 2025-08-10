হোম > জাতীয়

খসড়া ভোটার তালিকায় প্রায় ৪৬ লাখ নতুন ভোটার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

খসড়া তালিকা অনুযায়ী দেশে বর্তমানে মোট ভোটার ১২ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ জন। ৪৫ লাখ ৭১ হাজার ২১৬ জন নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

আজ রোববার আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে চলতি বছরে দ্বিতীয়বার খসড়া তালিকা প্রকাশ করে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান আখতার আহমেদ।

ইসি সচিব জানান, গত ২ মার্চ প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী দেশে ভোটারের সংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৩৭ লাখ ৩২ হাজার ২৭৪ জন। এরপর আবারও বাদ পড়া ভোটারদের তালিকাভুক্ত করার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গত ৩০ জুন পর্যন্ত হালনাগাদ কার্যক্রমে নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ৪৫ লাখ ৭১ হাজার ২১৬ জন। এ সময়ে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ২১ লাখ ৩২ হাজার ৫৯০ জনকে। সব মিলিয়ে সম্পূরক তালিকা অনুযায়ী দেশে মোট ভোটার হয়েছেন ১২ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ জন।

তিনি বলেন, ‘সম্পূরক খসড়া আজকে আমাদের অফিসগুলোতে প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁদের যদি কোনো সংশোধনী থাকে, সে ক্ষেত্রে সংশোধনীগুলো আমাদের জানাবেন এবং সে অনুযায়ী আমরা ৩১ আগস্ট এটি চূড়ান্ত করব। এ ছাড়া ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যাঁদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবে, তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে আরও একটি তালিকা আমরা প্রকাশ করব। কাজেই চলতি বছর আমরা তিনটি ভোটার তালিকা পাচ্ছি।’

প্রকাশিত খসড়া তালিকার ওপর ২১ আগস্ট পর্যন্ত দাবি আপত্তি জানানো যাবে বলে ইসি সূত্রে জানা গেছে।

সম্পর্কিত

দেশে হিজড়া ভোটার বেড়ে ১২২৪

সড়কে শৃঙ্খলা আনতে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের ১৮ প্রস্তাব

সম্পূরক ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশ, দাবি-আপত্তি জমা ২১ আগস্ট পর্যন্ত

নির্বাচনে পুলিশের থাকবে এআই যুক্ত ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা

ভোটকেন্দ্রে থাকবে সিসি ক্যামেরা

রেলওয়ে: সেবা নিয়ে অভিযোগ বিস্তর, কিন্তু নালিশের খাতা শূন্য

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

৮ উপদেষ্টার বিরুদ্ধে সাবেক সচিবের দুর্নীতির অভিযোগ ভিত্তিহীন: মন্ত্রিপরিষদ সচিব

জুলাই জাতীয় সনদ: বাস্তবায়নের পথ অস্পষ্ট

নির্বাচনের আগে এসআই-এএসআইদের ব্যক্তিগত তথ্য তালাশে পুলিশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা