হোম > জাতীয়

নিকাব নিয়ে ‎বিএনপি নেতা মোশাররফের বক্তব্যের প্রতিবাদে জবি ছাত্রী সংস্থার মানববন্ধন

জবি প্রতিনিধি‎

আজ ‎মঙ্গলবার ইসলামী ছাত্রী সংস্থার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখার মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎বিএনপি নেতা মোশাররফ আহমেদ ঠাকুরের নিকাব নিয়ে দেওয়া মন্তব্যের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে ইসলামী ছাত্রী সংস্থার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা। আজ ‎মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘একাত্তের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি’ ভাস্কর্য চত্বরে এ মানববন্ধনের আয়োজন করেন সংগঠনটির নেত্রী ও সমর্থকেরা।‎

‎এ সময় জকসুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এবং জবি শাখা ইসলামী ছাত্রী সংস্থার সভানেত্রী মোছা. সুখীমন খাতুন বলেন, ‘হিজাব মুসলিমদের পোশাক, এ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু নিকাব মুসলিমদের কোনো ড্রেস নয়—এমন মন্তব্য আসলে বিভ্রান্তিকর। এখানে মূল বিষয়টি হলো মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা। কোরআন ও হাদিসের আলোকে একজন মুসলিম যদি পরিপূর্ণ পর্দা মেনে চলতে চান, তাহলে তিনি মুখমণ্ডলও ঢেকে রাখতে পারেন। কারণ, মানুষের সৌন্দর্য মূলত তার চেহারা বা মুখমণ্ডলের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়।’ ‎

‎সুখীমন খাতুন আরও বলেন, ‘কেউ যদি মুসলিম হিসেবে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইসলামি সংস্কৃতির অংশ হিসেবে পরিপূর্ণ পর্দা পালন করতে চান, তাহলে সেখানে বাধা দেওয়ার অধিকার কারও নেই। এটি ব্যক্তিগত ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়।’ ‎

‎সুখীমন খাতুন বলেন, ‘বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এ দেশে বহু মানুষ ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী মুখমণ্ডল ঢেকে রাখেন বা নিকাব ব্যবহার করেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই বিষয়টি নিয়ে বারবার কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা হচ্ছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।’ ‎

‎মানববন্ধনের উদ্দেশ্য তুলে ধরে ‎সুখীমন বলেন, ‘এই মানববন্ধনের মাধ্যমে আমরা সবার প্রতি আহ্বান জানাতে চাই, সম্প্রীতির বাংলাদেশে যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতি স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে। ইসলামি সংস্কৃতি অনুযায়ী পরিপূর্ণ হিজাব ও নিকাব পালন নিয়ে যেন কোনো কটূক্তি বা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য না করা হয় এবং সবাই আমাদের প্রতি সহমর্মী হয়।’

উল্লেখ্য, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও বিএনপি নেতা মোশাররফ আহমেদ ঠাকুর বলেছিলেন, ইহুদি নারীরা যখন বেশ্যাবৃত্তি করত অথবা অন্য কোনো নিষিদ্ধ কার্যক্রম করত তখন নেকাব পরত। হিজাব হলো মুসলমানের ড্রেস, বাট নেকাব মুসলমানের ড্রেসই না।

সম্পর্কিত

দেশজুড়ে মবের প্রতিবাদে ‘গণমাধ্যম সম্মিলন’ ডাকল নোয়াব ও সম্পাদক পরিষদ

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পেছাল ৯২ বার

শেখ হাসিনাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করল পিবিআই

নিখোঁজ শিশু উদ্ধারে ‘মুন অ্যালার্ট’ ও হেল্পলাইন চালু

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা-টিউলিপের রায় ২ ফেব্রুয়ারি

আটক বিএনপি নেতার মৃত্যু: সেনাসদস্যদের প্রত্যাহার, উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি

সীমান্তে গুলিতে শিশু আহত: মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে তলব করল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে শরিয়াহভিত্তিক ঋণ পাবেন প্রবাসীরা

নির্বাচনী দায়িত্ব: ভোটে ভয় পাচ্ছে পুলিশ

তিন সংসদ নির্বাচনে জবরদখল হয় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা