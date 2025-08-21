হোম > জাতীয়

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ইসি ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও বার্তা দেন সিইসির এ এম এম নাসির উদ্দিন। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। ভিডিও বার্তায় তিনি দেশবাসীকে তথ্য গ্রহণে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) অপব্যবহার করে মিথ্যা তথ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো হচ্ছে। সে জন্য যেকোনো তথ্য বিশ্বাস করার আগে সেটি যাচাই করার অনুরোধ করেন তিনি।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সন্ধ্যায় ইসির জনসংযোগ শাখা থেকে ইউটিউব চ্যানেলের বিষয়টি জানানো হয়।

ইউটিউব চ্যানেলে সিইসি দেশবাসীর উদ্দেশে বলেন, ‘বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমরা এ চ্যানেলটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করছি, এর মাধ্যমে নির্বাচন ও নির্বাচন-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য নির্ভরযোগ্য, সহজ ও বিস্তারিতভাবে দেশবাসীর কাছে উপস্থাপন করার জন্য। চ্যানেলটিতে নির্বাচন-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা পরিবেশন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

সিইসি বলেন, ‘আমাদের এই চ্যানেলে মূলত ভোটার নিবন্ধন, নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সময়সূচি, প্রার্থীদের করণীয় ও নির্দেশনামূলক বক্তব্য এবং ভোটার হিসেবে দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকবে। আমাদের মূল ফোকাস থাকবে নারী, যুব সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধীসহ সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগণকে মূল ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার। যাতে আমরা তাদের নির্বাচন-সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পৃক্ত করতে পারি এবং তারা যাতে সচেতনভাবে দেশের গণতন্ত্র আনয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেই সুযোগ আমরা সৃষ্টি করতে চাই।’

এ এম এম নাসির উদ্দিন আরও বলেন, ‘সুষ্ঠ নির্বাচনের জন্য, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচনব্যবস্থার প্রতি আস্থা এবং নির্বাচনব্যবস্থার স্বচ্ছতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আমাদের প্রস্তাবাবলি বিস্তারিতভাবে সুন্দরভাবে গ্রহণযোগ্যভাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। উন্মোচিত করতে চাই, যাতে মানুষের আস্থা এবং আমাদের যে স্বচ্ছতা এটা আরও সুদৃঢ় হয়।’

নাসির উদ্দিন বলেন, ‘ইদানীং একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের সময়ে দেখা দিয়েছে। সেই চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) অপব্যবহার-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ। মিথ্যা ভিডিও, বানোয়াট তথ্য নিয়ে ভিডিও, অপতথ্য নিয়ে ভিডিও, এগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমার আবেদন থাকবে, যেকোনো তথ্য বিশ্বাস করার আগে আপনারা দয়া করে যাচাই করে নেবেন। পাওয়ামাত্রই এটা বিশ্বাস করে শেয়ার করবেন না। যদি শেয়ার করেন, আগে যাচাই করে নেবেন।’

সিইসি আরও বলেন, ‘আমি আশা করব, আপনারা আমাদের ভিডিওটা নিয়মিত দেখবেন। সাবস্ক্রাইব করুন। নিয়মিত একটু দেখবেন এবং নিজের সঠিক তথ্য সম্পর্কে অবহিত হবেন। অন্যদের সাথে এটা শেয়ার করবেন। আসুন, আমরা সবাই মিলে এই অপতথ্য মোকাবিলার জন্য একসাথে লড়াই শুরু করি। এই অপতথ্যের বিরুদ্ধে একটা লড়াই শুরু করি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপতথ্য ছড়ানোর যে প্রয়াস, এটার বিরুদ্ধে আমরা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আহ্বান জানাই।’

সিইসি বলেন, ‘আপনারা-আমরা মিলেমিশে এটার মোকাবিলা করি এবং সঠিক তথ্য জাতির সামনে উপস্থাপনে আমরা সবাই মিলে সহযোগিতা, সহায়তা করি এবং সঠিক তথ্য এবং প্রতিটা কণ্ঠস্বর, প্রতিটা ভোট যে গুরুত্বপূর্ণ, এ বিষয়টা আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।’

সিইসি আরও বলেন, ‘আমরা সবাই মিলে সুষ্ঠু সুন্দর গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আয়োজনে উদ্যোগ নিই এবং সবাই এক হয়ে ইনশা আল্লাহ জাতিকে একটা সুষ্ঠু, সুন্দর নির্বাচন উপহার দিতে পারব, এই বিশ্বাস আমার আছে। আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই।’

