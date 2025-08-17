অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাতের মুক্তি চেয়ে ১২২ নাগরিকের বিবৃতি

অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাতের মুক্তির দাবিতে বিবৃতি দিয়েছেন মানবাধিকারকর্মী, শিক্ষক, আইনজীবীসহ ১২২ জন নাগরিক। তাঁরা মনে করেন, আবুল বারকাতকে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার সংবাদমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে এ কথা জানান তাঁরা।
বিবৃতিতে বলা হয়, অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণপত্র না থাকলেও আদালত তাঁকে জামিন দিচ্ছেন না।
বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন—অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মানবাধিকারকর্মী হামিদা হোসেন, শামসুল হুদা, অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, রাশেদা কে চৌধুরী, খুশী কবীর, শিরীন পারভিন হক, সঞ্জীব দ্রং, শাহীন আনাম, আইনজীবী জেড আই খান পান্না, অধ্যাপক এম এম আকাশ, রোবায়েত ফেরদৌস, জোবাইদা নাসরিন প্রমুখ।
স্বাক্ষরকারীরা বলেন, ‘আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি, দেশের স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ, শিক্ষক, গবেষক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতকে দুর্নীতির একটি অভিযোগে অভিযুক্ত করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অধ্যাপক বারকাত গত প্রায় ৪০ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন। আমরা অধ্যাপক বারকাতের সরল-নির্মোহ প্রাত্যহিক জীবনযাপন দেখেছি এবং তাঁর সম্পর্কে জানি। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই তাঁকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার ও কারাগারে পাঠানো হয়েছে, যা আমাদের কাছে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘বিপত্নীক, ৭২ বছর বয়সী অধ্যাপক বারকাত দীর্ঘদিন ধরে হার্ট, স্ট্রোকপরবর্তী জটিলতা, ফুসফুসের সমস্যা, অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপসহ বিভিন্ন কারণে দৈনিক তিনবেলা ওষুধ সেবন করেন। ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথির কারণে তাঁকে সপ্তাহে পাঁচ দিন ফিজিওথেরাপি নিতে হয়। অতীতে দুবার নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। আমরা তাঁর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা চাই, মানবিক বিবেচনায় তাঁকে অবিলম্বে জামিনে মুক্তি দেওয়া হোক।’