জাতীয়

সংসদীয় সীমানা পুনর্নির্ধারণে ইসিতে ১৭৬০টি আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

গত ৩০ জুলাই ৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা পুননির্ধারণ করে খসড়া প্রকাশ করেছিল নির্বাচন কমিশন। সে সময় বলা হয়েছিল, এ নিয়ে কোনো দাবি ও আপত্তি থাকলে ১০ আগস্টের মধ্যে ইসিতে আবেদন করতে হবে। আজ রোববার ইসি থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, সংসদীয় সীমানা পুননির্ধারণে দাবি বা আপত্তি জানিয়ে ১ হাজার ৭৬০টি আবেদন জমা পড়েছে।

ইসির প্রতিবেদনে আরও জানা যায়, ১০ আগস্টের মধ্যে জমা হওয়া এসব দাবি বা আপত্তি আবেদনে ৮৩টি আসনের সীমানা পরিবর্তন করতে বলা হয়েছে।

খসড়ায় ৩৯টি আসনে পরিবর্তন আনা হয়েছিল। এগুলো হলো—পঞ্চগড় ১ ও ২; রংপুর ৩; সিরাজগঞ্জ ১ ও ২; সাতক্ষীরা ৩ ও ৪; শরীয়তপুর ২ ও ৩; ঢাকা ২,৩, ৭,১০, ১৪ ও ১৯; গাজীপুর ১,২, ৩,৫ ও ৬; নারায়ণগঞ্জ ৩,৪ ও ৫; সিলেট ১ ও ৩; ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২ ও ৩; কুমিল্লা ১,২, ১০ ও ১১; নোয়াখালী ১,২, ৪ ও ৫; চট্টগ্রাম ৭ ও ৮ এবং বাগেরহাট ২ ও ৩ আসন।

খসড়া কথা জানিয়ে নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, বর্তমানে গাজীপুরে পাঁচটি ও বাগেরহাটে চারটি সংসদীয় আসন রয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী, জনসংখ্যার ভিত্তিতে গাজীপুরে একটি আসন বেড়ে ছয়টি হবে। বাগেরহাটে একটি আসন কমে তিনটি হবে। বাকি সব জেলার আসন একই রাখা হয়েছে। ৬৪ জেলার যে গড় ভোটার নির্ধারণ করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে গাজীপুরে একটি আসন বাড়ালে এবং বাগেরহাটে একটি কমালে সমতা চলে আসবে।

