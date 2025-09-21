পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে সভা, দখলমুক্ত খাসজমি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশে জোর

বিমান ও পর্যটন খাতের উন্নয়নে বিভাগীয় কমিশনারদের সঙ্গে সমন্বয় সভা করেছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে সচিব নাসরীন জাহানের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে এ সভা হয়।
সভায় বিভাগীয় কমিশনাররা পর্যটন উন্নয়নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিশেষ করে খাসজমি দখলমুক্ত রাখা এবং পর্যটন এলাকাগুলোতে টোব্যাকো-ফ্রি গাইডলাইন বাস্তবায়নের বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়।
তাঁরা মনে করেন, দখলমুক্ত খাসজমি পর্যটন খাতের সম্প্রসারণে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে এবং ধূমপানমুক্ত পরিবেশ স্থানীয় ও বিদেশি পর্যটকদের জন্য একটি স্বাস্থ্যসম্মত গন্তব্য নিশ্চিত করবে।
এ ছাড়া টাঙ্গুয়ার হাওরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বরগুনার হরিণঘাটায় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং অনিবন্ধিত ট্রাভেল এজেন্সিগুলোর নিবন্ধন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার ওপর প্রস্তাব দেওয়া হয়।
সচিব নাসরীন জাহান যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন এবং পর্যটনশিল্পের টেকসই উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস’ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্যাপনের নির্দেশনা দেন তিনি।
সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নুজহাত ইয়াসমীন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. সাফিকুর রহমান, আট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।