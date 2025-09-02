জাপানের শ্রমবাজারে কর্মী পাঠাতে সহযোগিতা চাইলেন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল

বাংলাদেশি কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন, ভাষা প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক প্রস্তুতির মাধ্যমে জাপানের শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে জাপানে কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে ভিসা আবেদনপ্রক্রিয়া সরলীকরণ, ঢাকায় জাপান ফাউন্ডেশন অফিস স্থাপন ও জাপানি অর্থায়নে বাংলাদেশে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা কামনা করেছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।
আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে আইএলও কর্মকাণ্ডবিষয়ক জাপানিজ পার্লামেন্টারিয়ান লীগের নয় সদস্যের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে তিনি এই আহ্বান জানান।
দ্য কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অব জাপানের সেক্রেটারি জেনারেল ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ সদস্য মিসিহিরো ইশিবাসি (Michihiro Ishibashi) প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন।
সাক্ষাৎকালে উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, বাংলাদেশ ও জাপান দুই বন্ধুপ্রতিম দেশের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে জাপানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, জাপান ছিল প্রথম ওআইসিডি অন্তর্ভুক্ত দেশ, যারা ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।
উপদেষ্টা আরও জানান, প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে অন্তত ১০ লাখ কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন, যাঁরা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। তিনি জাপানের শ্রমবাজারে কর্মীদের চাহিদা পূরণে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা) মাধ্যমে জাপানি প্রশিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মন্ত্রণালয়ের পলিসি অ্যাডভাইজার জিয়া হাসান। তিনি বলেন, আগামী ১৫ বছরে জাপানে অন্তত ১ কোটি ২০ লাখ কর্মীর প্রয়োজন হবে। এই বৈশ্বিক সুযোগ কাজে লাগাতে বাংলাদেশের বিশাল জনশক্তিকে প্রস্তুত করার বিকল্প নেই। এ জন্য তিনি জাপান-বাংলাদেশ বিশেষ দক্ষতা প্রশিক্ষণ জোন প্রতিষ্ঠা, জাপান অভিবাসীদের সহায়তায় আগমন-পরবর্তী ওরিয়েন্টেশন, হেল্পডেস্ক ও তথ্য পোর্টাল চালুর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জাপানের হাউস অব কাউন্সিলরের ভাইস সেক্রেটারি জেনারেল হানাকো জিমি, হাউস অব কাউন্সিলরের এক্সিকিউটিভ বোর্ড মেম্বার রিউজি সাতোমি, হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ সদস্য কেনেটা ইজুমি, মাকিকো ডোগোমি, মাকি ইকেডা, মামোরু উমেতানি এবং এমপি ও এক্সিকিউটিভ বোর্ড মেম্বার আতশুশি অসিমা।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া, বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত সাইদা সিনিচি, বিএমইটির মহাপরিচালক সালেহ আহমেদ মুজাফ্ফর, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ব্যারিস্টার মো. গোলাম সারওয়ার ও মন্ত্রণালয়ের পলিসি অ্যাডভাইজার জিয়া হাসান।