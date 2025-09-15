হোম > জাতীয়

বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোরশেদ আলমের জামিন নামঞ্জুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোরশেদ আলম। ফাইল ছবি

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য এবং বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোরশেদ আলমের জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক সাব্বির ফয়েজ জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন।

মোরশেদ আলমের পক্ষে জামিনের আবেদন করেন তার আইনজীবী। শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করেন।

দুদকের বিশেষ পিপি তরিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এর আগে গত ৮ সেপ্টেম্বর এই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

গত ৪ মে দুদকের উপ-পরিচালক শেখ গোলাম মাওলা বাদী হয়ে এ মামলা করেন। এতে মোরশেদ আলমসহ তিনজনকে আসামি করা হয়। মামলার অপর দুই আসামি হলেন, মোরশেদ আলমের ছেলে বেঙ্গল কনসেপ্ট অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সাইফুল আলম এবং মোরশেদ আলমের ভাই বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. জসিম উদ্দিন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির এরিয়া অফিসের জন্য ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোরশেদ আলম ও তার ভাই মো. জসিম উদ্দিনের মালিকানাধীন জমি কেনায় কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট থাকায়, তা গোপন করে অস্বাভাবিক দামে কেনার মাধ্যমে ২ কোটি ৮৬ লাখ ৬ হাজার ১৪৫ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ৮ এপ্রিল রাতে রাজধানীর গুলশান থেকে তাকে আটক করা হয়। এরপর বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনকে ঘিরে দায়ের করা মামলায় তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। সেই থেকে তিনি কারাগারে আটক রয়েছেন।

