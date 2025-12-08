হোম > জাতীয়

‘আল্লাহর পরই আপনাদের প্রতি আমার সম্মান’, ট্রাইব্যুনালে ক্ষমা চেয়ে বললেন ফজলুর রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে আদালত অবমাননার অভিযোগের মুখে ট্রাইব্যুনালের তলবে হাজির হয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান।

আজ সোমবার ট্রাইব্যুনাল-১ এর এজলাসে দাঁড়িয়ে প্রবীণ এই আইনজীবী বিচারকদের উদ্দেশে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, ‘আল্লাহর পরই আপনাদের প্রতি আমার সম্মান। আমার বয়স ৭৮ বছর। এরকম কথা জীবনে কখনো বলিনি। এই কথা এমন হবে বুঝতে পারিনি।’

কিশোরগঞ্জ-৪ আসন থেকে বিএনপির মনোনীত এই প্রার্থী লিখিতভাবে আগেই নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার পর আজ সশরীরে ট্রাইব্যুনালে হাজির হন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলা শুনানি শেষে ট্রাইব্যুনাল-১-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল তাঁকে ভবিষ্যতে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে আদালত অবমাননার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেন।

গত ২৩ নভেম্বর একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের টকশোতে অতিথি হয়ে যান ফজলুর রহমান। টকশোর একপর্যায়ে মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের রায়ের প্রসঙ্গ ওঠে। এ সময় তিনি ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার চ্যালেঞ্জ করেন, আদালতের নিরপেক্ষতায় হস্তক্ষেপকারী ‘অভ্যন্তরীণ বন্দোবস্ত’ রয়েছে বলে দাবি এবং প্রসিকিউশন প্রসঙ্গে অবমাননাকর মন্তব্য করেন।

প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০ নভেম্বর ট্রাইব্যুনাল তাঁকে তলব করেন এবং তাঁর সব একাডেমিক ও বার কাউন্সিলের সনদ সঙ্গে নিতে বলা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ বেলা ১১টার দিকে আইনজীবীদের সঙ্গে নিয়ে ট্রাইব্যুনালে আসেন ফজলুর রহমান।

ট্রাইব্যুনালের তিন বিচারক এজলাসে আসেন বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে। ফজলুর রহমানের পক্ষে শুনানি করেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন ও ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। প্রসিকিউশনের পক্ষে ছিলেন প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম।

শুরুতে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান জয়নুল আবেদীন বলেন, ‘ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল শুনানি করবেন।’ পরে রুহুল কুদ্দুস কাজল দাঁড়িয়ে বলেন, ‘ফজলুর রহমান সিনিয় আইনজীবী, পলিটিশিয়ান ও মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর বক্তব্যের বিষয়ে আমরা লিখিত ব্যাখ্যা দিয়েছি।’

ফজলুর রহমান কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, পরে আদালত তাঁকে বসার অনুমতি দেন। ট্রাইব্যুনাল বলেন, ‘প্রসিকিউশন আগে বলুক।’ এরপর প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম বলেন, ‘চ্যানেল ২৪-এর মুক্তবাক অনুষ্ঠানে ফজলুর রহমান বলেছেন, ‘আমি প্রথম দিন থেকেই বলছি, এই কোর্ট আমি মানি না। প্রতিদিন বলছি এই কোর্ট আমি মানি না।’

ট্রাইব্যুনাল বলেন, ‘আমরা একটু ফজলুর রহমানকে শুনতে চাই।’ ফজলুর রহমান দাঁড়ালে ট্রাইব্যুনাল তাঁর কাছে জানতে চান তিনি এসব কথা বলেছেন কি না? ফজলুর রহমান জবাবে বলেন, ‘আমি এভাবে বলিনি।’

এ সময় ব্যারিস্টার কাজল বলেন, ‘আমরা ব্যাখ্যা দিয়েছি।’ ট্রাইব্যুনাল বলেন, ‘আমরা ওনার কাছ থেকে শুনি। উনি যদি বলেন, এগুলো বলিনি, একভাবে কনসিডার করব, আর যদি বলেন বলেছি, আরও বলব, তাহলে অন্যভাবে কনসিডার (বিবেচনা) করব।’

কাজল বলেন, ‘আমরা নিঃশর্ত ক্ষমা চাচ্ছি। অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চাচ্ছি।’ ট্রাইব্যুনাল বলেন, ‘ওনাকে তো আমরা চিনি। তিনি সিনিয়ির পলিটিক্যাল লিডার, সিনিয়র আইনজীবী। কথা হলো তিনি আরও বলবেন কি না? তিনি যা বলেছেন, তা শুধু বাংলাদেশ না সারা বিশ্বের মানুষ দেখেছে। তিনি এসব বললে মানুষ কি মনে করবে?’

ট্রাইব্যুনাল বলেন, ‘এখানে শুধু মুক্তিযুদ্ধের সময়ের অপরাধেরই বিচার হবে না, আইনে বলা আছে আইন হওয়ার আগে-পরে সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার হবে।’

ব্যারিস্টার কাজল বলেন, ‘এই ট্রাইব্যুনালের বিচার সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে। তাই বিচারের স্বচ্ছতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই।’ ট্রাইব্যুনাল বলেন, ‘বাইরে আলোচনা হয়, মুক্তিযোদ্ধাদের এখানে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আরে আমরাও তো মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছি। আমার পরিবারে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছে। আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ‍দিয়েছি, কোন ব্রিজ ভাঙতে হবে দেখিয়ে দিয়েছি, সহযোগিতা করেছি— আমরা মুক্তিযোদ্ধা না, যারা লন্ডনে ছিল তারা মুক্তিযোদ্ধা? কিন্তু আমরা কখনো এগুলো বলি না। এদেশে কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের অসম্মান করে না। তাই কথায় কথায় মুক্তিযোদ্ধাদের টানবেন না।’

ট্রাইব্যুনাল বলেন, ‘গত ১৫ বছর দেখেছি, আপনি কত অন্যায় আর অবিচারের শিকার। হঠাৎ কেন এমন ইউটার্ন?’

ফজলুর রহমান বলেন, ‘আমি আপনাদের এত সম্মান করি, আল্লাহর পরই আপনাদের প্রতি আমার সম্মান। আমার বয়স ৭৮ বছর। এরকম কথা জীবনে কখনো বলিনি।’

ট্রাইব্যুনাল বলেন, ‘আমরা আশাকরি আপনারা জুডিশিয়ারিকে গাইড করবেন। ভালো-মন্দ দেখবেন। সরকারকে বলবেন, চিফ জাস্টিসকে বলবেন। যেখানে বলা দরকার সেখানে বলবেন।’

জয়নুল আবেদীন বলেন, ‘টকশোতে গেলে যা বলতে চাই না, অনেক সময় তাও মুখ থেকে বের করে ফেলে। এখন সিনিয়ির আইনজীবী বলেন আর মুক্তিযোদ্ধা বলেন—এখন আর সমাজে সম্মানটা পাওয়া যায় না। ফজলুর রহমান এরকম কথা বলবেন, তা কি বিশ্বাসযোগ্য? আদালত সবার ওপরে। বিচার বিভাগ না থাকলে রাষ্ট্র বরবাদ হয়ে যাবে। তারপরও তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, নিঃশর্ত ক্ষমা চাচ্ছেন। ভবিষ্যতে সতর্ক থাকবেন।’

পরে ফজলুর রহমানের উদ্দেশে ট্রাইব্যুনাল বলেন, ‘অল দ্য বেস্ট। আরও অনেকদিন বেঁচে থাকেন।’

