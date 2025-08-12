হোম > জাতীয়

আগামী সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে চায় ৩৩১ দেশীয় সংস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে চায় দেশি ৩৩১টি পর্যবেক্ষক সংস্থা। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সহকারী জনসংযোগ পরিচালক মো. আশাদুল হক।

আশাদুল হক বলেন, নির্বাচন কমিশনে নির্বাচন পর্যবেক্ষক (দেশিয়) সংস্থা হিসেবে নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত সময় ১০ আগস্ট বিকেল ৫টার মধ্যে প্রাপ্ত আবেদন সংখ্যা ৩১৮ টি।

নির্ধারিত সময়ের পরে আরও ১৩টি সংস্থা নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছে।

নির্ধারিত সময়ের পরে আবেদন করা ১৩ সংস্থার বিষয়ে আশাদুল হক বলেন, এগুলো শুধু নথিজাত করা হবে, আমলে নেওয়া হবে না।

সম্পর্কিত

গণপূর্ত অধিদপ্তরের দর তফসিল পর্যালোচনায় সাত সদস্যের কমিটি

অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে বড় অবদান রেখেছেন, এবার ভোট দেবেন: প্রবাসীদের প্রধান উপদেষ্টা

এক ব্যক্তিকে দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী চান না ৮৯ শতাংশ মানুষ: সুজনের জরিপ

বিআইটির আদলে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আমরণ অনশনে চার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীরা

যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলী রীয়াজের বৈঠক

হাসিনার পক্ষে লড়তে জেড আই খান পান্নার আবেদনে ট্রাইব্যুনাল বললেন, ‘আপনি ট্রেন মিস করেছেন’

এবার সচিবালয়ের ভেতরে মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি

জুলাইয়ে ৫০৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫২০ জনের মৃত্যু: যাত্রী কল্যাণ সমিতি

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ শুরু ১৮ আগস্ট, পদক পাচ্ছেন ১৬ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

বাতিল হলো কুয়েত ও দুবাইগামী ফ্লাইট, রোমে এখনো গ্রাউন্ডেড ড্রিমলাইনার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা