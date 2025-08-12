আগামী সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে চায় ৩৩১ দেশীয় সংস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে চায় দেশি ৩৩১টি পর্যবেক্ষক সংস্থা। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সহকারী জনসংযোগ পরিচালক মো. আশাদুল হক।
আশাদুল হক বলেন, নির্বাচন কমিশনে নির্বাচন পর্যবেক্ষক (দেশিয়) সংস্থা হিসেবে নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত সময় ১০ আগস্ট বিকেল ৫টার মধ্যে প্রাপ্ত আবেদন সংখ্যা ৩১৮ টি।
নির্ধারিত সময়ের পরে আরও ১৩টি সংস্থা নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছে।
নির্ধারিত সময়ের পরে আবেদন করা ১৩ সংস্থার বিষয়ে আশাদুল হক বলেন, এগুলো শুধু নথিজাত করা হবে, আমলে নেওয়া হবে না।