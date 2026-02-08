হোম > জাতীয়

ইয়োফাস-এর নতুন সভাপতি মামুন শিবলী, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সভাপতি মামুন শিবলী, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

প্রশাসন ক্যাডারের মাঠপর্যায়ে কর্মরত সিনিয়র সহকারী কমিশনার/সচিব, সহকারী কমিশনার/সচিব হিসেবে পদায়িত প্রায় ৩ হাজার ৫০০ সদস্যের প্রতিনিধিত্বকারী ইয়োফাসের (YOFAS) নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

ইয়োফাসের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (এপিডি উইং) মামুন শিবলী এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন রূপগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. সাইফুল ইসলাম (জয়)।

নবগঠিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান আমাদের এই নতুন পথচলায় মূলমন্ত্র হিসেবে কাজ করবে।’

এই কমিটি সারা দেশের মাঠপর্যায়ে কর্মরত প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের নিজস্ব উন্নয়ন, যোগাযোগ ও পরিস্ফূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে কর্মকর্তাদের প্রত্যাশা।

সম্পর্কিত

প্রাক-নির্বাচনে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনায় ইসির ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ: টিআইবি

জুলাই সনদের আলোকে রাষ্ট্র সংস্কারের পক্ষে স্পষ্টভাবে ‘হ্যাঁ’ বলার আহ্বান টিআইবির

২৫ হাজার ৭০০ কেন্দ্রে পুলিশের বডি-ওর্ন ক্যামেরা পাঠানো হয়েছে: প্রেস সচিব

নির্বাচনী প্রচার নিয়ে সন্তুষ্ট প্রধান উপদেষ্টা: প্রেস সচিব

ভোটকেন্দ্রকে ধূমপানমুক্ত এলাকা করতে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের ইসির চিঠি

এক ব্যক্তির ‘পাশা’র নির্বাচন পর্যবেক্ষক কার্ড বিতরণ স্থগিত

রোববার মাঠে নামবেন ১০৫১ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট: ইসি মাছউদ

নিজস্ব উদ্যোগে প্রথম দুটি এসি বাস তৈরি করল বিআরটিসি

বিএনপির কাইয়ুমের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নাহিদের লিভ টু আপিল

ভোটকেন্দ্রে রাজনৈতিক প্রভাব ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করার আহ্বান আনসার মহাপরিচালকের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা