ঈদযাত্রায় সেতু পারাপারে সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের নির্দেশনা প্রতিমন্ত্রীর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সেতু ভবনে সেতু বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সমন্বয় সভায় সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন প্রতিমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঘরমুখো মানুষের যাত্রা নিরাপদ, স্বস্তিদায়ক ও নির্বিঘ্ন করতে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সেতু ও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. রাজিব আহসান। তিনি বলেছেন, ঈদে সেতু পারাপারের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ থাকলে তা আগে থেকেই চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।

আজ রোববার সেতু ভবনে সেতু বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এক সমন্বয় সভায় এসব নির্দেশনা দেন প্রতিমন্ত্রী। বিশেষ করে পদ্মা সেতু ও যমুনা সেতু ব্যবহার করে চলাচলকারী যাত্রীদের যাত্রা নিরাপদ রাখতে সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ দেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ঈদকে সামনে রেখে সারা দেশের মানুষের যাত্রা নিরাপদ, আরামদায়ক ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন। সে অনুযায়ী ঈদযাত্রা যেন দুর্ঘটনামুক্ত ও সুশৃঙ্খল হয়, সে জন্য সংশ্লিষ্টদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

এ জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার ও বাস মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করারও নির্দেশ দেন প্রতিমন্ত্রী। পাশাপাশি যাত্রীদের ট্রাফিক আইন মেনে চলা ও ধৈর্য ধরে চলাচলের আহ্বান জানান।

সভায় সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রউফ জানান, ঈদযাত্রায় সেতুর উভয় প্রান্তে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ইটিসি) সিস্টেম চালু থাকবে, যাতে ইটিসি কার্ডধারী যানবাহন দ্রুত সেতু পার হতে পারে।

রাজিব আহসান বলেন, সেতু বিভাগের আওতাধীন সব সেতু ও স্থাপনায় সার্ভিল্যান্স ব্যবস্থার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারসেকশনের ট্রাফিক পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক তদারকি করা হবে। এ জন্য টোল প্লাজা ও টোল বুথে সিসিটিভি ক্যামেরা সচল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া দ্রুত টোল আদায়ের সুবিধার্থে টোল বুথে পর্যাপ্ত ভাঙতি টাকার ব্যবস্থা রাখার কথাও বলা হয়। একই সঙ্গে ফিটনেসবিহীন ও লাইসেন্সবিহীন যানবাহন যাতে সেতু বা সড়কে চলাচল করে যানজট সৃষ্টি করতে না পারে, সে বিষয়ে গাড়ির মালিক, চালক ও যাত্রীদের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

সভায় সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

