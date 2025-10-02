হোম > জাতীয়

জাতীয় বেতন স্কেলবিষয়ক অনলাইন জরিপ শুরু বিবিএসের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

‘জাতীয় বেতন স্কেলবিষয়ক অনলাইন জরিপ ২০২৫’ করছে অন্তর্বর্তী সরকার। জাতীয় বেতন কমিশন পরিচালিত এই জরিপ শুরু করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

চলতি বছরের ১ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া জরিপ চলবে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত। এ সময়ে মাঠপর্যায়ে সাধারণ নাগরিক, সরকারি চাকরিজীবী ও সরকারি প্রতিষ্ঠানপ্রধানের মতামত অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নেওয়ার নিমিত্তে বিবিএস একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুত করেছে। অ্যাপ্লিকেশনের লিংকটি জাতীয় বেতন কমিশনের ওয়েবসাইটে (paycommission2025.gov.bd) পাওয়া যাবে।

এই অবস্থায় বিবিএসের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কমিশনের ওয়েবসাইটে (paycommission2025.gov.bd) সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

