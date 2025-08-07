আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে ভোটার হওয়া যাবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত: ইসি সানাউল্লাহ

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ভোটার হওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। আজ বৃহস্পতিবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, ভোটার তালিকা আইনে সামান্য সংশোধন করেছিলাম। এ জন্য বছরের মাঝামাঝিতে ভোটার করে নিতে পারব। ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যারা ১৮ বছর পূর্ণ করবে তাদের তালিকায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এতে ১৮ থেকে ২০ লাখের তরুণ ভোটার যোগ হতে পারে।
১০ অক্টোবর হালনাগাদের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হবে। এটি ৩১ আগস্ট চূড়ান্ত হবে বলেও জানান তিনি।