পাঁচ বছরে জাপানে এক লাখ কর্মী পাঠাতে ‘জাপান সেল’ গঠন করা হয়েছে: আসিফ নজরুল

বাংলাদেশ কেবল মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক শ্রমবাজারে নির্ভরশীল থাকবে না। ইউরোপ, জাপান ও অন্যান্য উন্নত দেশের অভিবাসন খাতে দক্ষ কর্মী পাঠিয়ে নতুন গতি সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। জাপানে বর্তমানে পাঁচ লাখের বেশি কর্মীর চাহিদা রয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে জাপানে এক লাখ কর্মী পাঠানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে ‘জাপান সেল’ গঠন করা হয়েছে।
আজ বুধবার (২০ আগস্ট) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল এ তথ্য জানিয়েছেন।
আসিফ নজরুল বলেন, ‘অদক্ষ কর্মীর বাজার সংকুচিত হচ্ছে। তাই উন্নত দেশে দক্ষ কর্মী পাঠানো ছাড়া বিকল্প নেই। এরই মধ্যে ইতালি ও জাপানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে জাপানে এক লাখ কর্মী পাঠানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ জন্য দেশে জাপানি ও ইতালিয়ান ভাষা শিক্ষার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাড়ানো হচ্ছে।’
অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমরা শুধু মধ্যপ্রাচ্য বা আরব আমিরাতে আটকে থাকতে চাই না। বাংলাদেশের শ্রমবাজারকে বিস্তৃত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নারী শ্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়মিত করার কাজও চলছে।’
সৌদি আরবে জুলাই অভ্যুত্থানে সংহতি জানানোর অভিযোগে আটক থাকা ১ হাজার ৮৭৬ জন প্রবাসীকে মুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া আরব আমিরাতসহ কয়েকটি দেশে প্রবাসীদের আইনি সহায়তার জন্য ল’ফার্ম চালু করা হয়েছে।
গত বছর বন্ধ থাকা মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে নতুন করে প্রাথমিকভাবে ৮ হাজার কর্মী পাঠানোর চুক্তি হয়েছে। কেয়ারগিভার হিসেবে কর্মী পাঠাতে ছয় মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
এ ছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ার একটি প্রদেশের সঙ্গে মৌসুমি কর্মী পাঠাতে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। আরও দুটি চুক্তির কাজ চলছে। ইউরোপের ইতালির সঙ্গে শ্রমবাজারে নতুন করে সমঝোতা হয়েছে, স্পেন, সার্বিয়া, অস্ট্রিয়া, মাল্টা ও মরিশাসের সঙ্গে আলোচনা শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
জাপানে বর্তমানে পাঁচ লাখের বেশি কর্মীর চাহিদা রয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে ‘জাপান সেল’ গঠন করা হয়েছে। আগে তিনটি খাতে দক্ষতার পরীক্ষা থাকলেও এখন তা পাঁচটি খাতে উন্নীত করা হয়েছে। জাপানের তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদানের জন্য পৃথক সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।
আসিফ নজরুল জানান, অন্তর্বর্তী সরকার বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। এর মাধ্যমে সরাসরি বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। ফলে অল্প সময়ে এবং কম খরচে বিদেশে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। আগে একটি বেসরকারি কোম্পানির হাতে কর্মীর অনলাইন নিবন্ধন ব্যবস্থা ছিল, সেটি বাতিল করে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।
প্রবাসীরা এখন সরাসরি দেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারছেন। প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংকে সুদের হার ১ শতাংশ কমানো হয়েছে। এর ফলে রেমিট্যান্স প্রেরণ আরও সহজ হয়েছে।
অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, এক বছরের মধ্যে পুরো সংস্কার সম্ভব নয়, তবে ফাউন্ডেশন তৈরি হয়েছে। ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে সত্যিকারের সংস্কার ও উন্নয়ন সম্ভব হবে।