হোম > জাতীয়

দুই দাবিতে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের মঞ্চে অবস্থান ‘জুলাই যোদ্ধাদের’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

দুই দাবিতে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের মঞ্চে অবস্থান নিয়েছেন ‘জুলাই যোদ্ধারা।’ ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ও ‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দায়মুক্তির দাবিতে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদ স্বাক্ষরের মঞ্চে অবস্থান নিয়েছেন ‘জুলাই যোদ্ধারা’। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার পর তাঁরা জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় প্রবেশ করেন বলে জানা গেছে।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছে, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করেন জুলাই যোদ্ধারা। তাঁরা এখন মঞ্চে অবস্থান করছেন।

এদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দীর্ঘ সাত মাস সংলাপের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত হয়েছে জুলাই জাতীয় সনদ। আজ শুক্রবার বিকেল ৪টার পরে জমকালো অনুষ্ঠানে সংলাপে অংশ নেওয়া দলগুলোর প্রতিনিধিদের জুলাই সনদে সই করার কথা। এ জন্য জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় প্রস্তুত করা হয়েছে মঞ্চ। কিন্তু বাস্তবায়ন আদেশ, আইনি ভিত্তির নিশ্চয়তা, নোট অব ডিসেন্টসহ (আপত্তি) কয়েকটি বিষয় অমীমাংসিত থেকে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত জুলাই সনদে সব দলের স্বাক্ষর করা নিয়ে সংশয় ও অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে।

এরই মধ্যে বাস্তবায়ন আদেশ ও আইনি ভিত্তির নিশ্চয়তা ছাড়া জুলাই সনদে স্বাক্ষর না করার ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। নোট অব ডিসেন্টসহ সনদে সই করবে না বলে জানিয়েছে চার বাম দল। জামায়াতে ইসলামী বলেছে, তারা অনুষ্ঠানে যাবে, কিন্তু সনদে সই করবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেয়নি। বাস্তবায়নের সুপারিশ দেখেই সনদে স্বাক্ষর করবে তারা। আর বিএনপি জুড়ে দিয়েছে অঙ্গীকারনামায় নোট অব ডিসেন্ট যুক্ত করার শর্ত। এমন এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আজ সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

জুলাই সনদে বিএনপি স্বাক্ষর করবে কি না—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গতকাল বৃহস্পতিবার ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈলে এক পথসভায় বলেন, ‘আগামী দিন আপনারা জানতে পারবেন, বিএনপি স্বাক্ষর (সনদে) করবে কি না। এত অস্থির হইয়েন না, একটু টেনশন থাকা ভালো।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিএনপি সংস্কার ইস্যুতে অত্যন্ত ইতিবাচক। অবশ্যই সনদে স্বাক্ষর করব, আমরা যে কথাগুলো বলেছি, সেগুলো যদি লিপিবদ্ধ করা হয়, অঙ্গীকারনামায় নোট অব ডিসেন্ট রাখা হয়। গণভোট তো মেনে নিয়েছি...নির্বাচনের দিনই গণভোট হবে। সুতরাং আমরা এখন পর্যন্ত অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছি।’

৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সর্বশেষ সংলাপে বিএনপির পক্ষ থেকে সনদের অঙ্গীকারনামায় নোট অব ডিসেন্টের বিষয়টি উল্লেখ করার দাবি করেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। কিন্তু ১৪ অক্টোবর দেওয়া চূড়ান্ত সনদের অঙ্গীকারনামায় বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। ফলে সনদ স্বাক্ষরের আগে এ নিয়ে চাপ দিচ্ছে দলটি।

গত ২০ মার্চ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দুই ধাপের সংলাপের ভিত্তিতে ৮৪টি প্রস্তাবে আপত্তিসহ ঐকমত্যে পৌঁছায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন, যার ভিত্তিতে জুলাই জাতীয় সনদ তৈরি করে তারা। সনদের চূড়ান্ত অনুলিপি গত মঙ্গলবার রাতে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়। ৮৪ প্রস্তাবের মধ্যে ৪৩টি সংবিধান সংশোধন সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করতে হবে। বাকি ৪১টি অধ্যাদেশ, বিধি ও নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঐকমত্য হওয়া ৮৪টি বিষয় ও বাস্তবায়নের সাত দফা অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে আজ জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করার কথা সংলাপে অংশ নেওয়া দলগুলোর। দ্বিতীয় ধাপের সংলাপে অংশ নেওয়া ৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোটের দুজন করে প্রতিনিধিকে সনদের অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করতে কমিশন আমন্ত্রণ জানিয়েছে; যার মধ্যে বিএনপি, গণতন্ত্র মঞ্চসহ বিএনপির সমমনাসহ ২০টি রাজনৈতিক দল ও জোট স্বাক্ষরের বিষয়ে ইতিবাচক। জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, নেজামে ইসলাম বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া দেখেই সনদে স্বাক্ষর করতে চায় বলে জানা গেছে। বাস্তবায়ন আদেশের বিষয়বস্তু না থাকায় সনদে স্বাক্ষর করবে না বলে জানিয়েছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী ছাত্রনেতাদের নিয়ে গঠিত রাজনৈতিক দল এনসিপি। আপত্তিসহ সনদে স্বাক্ষর করবে না বলে জানিয়েছে সিপিবি, বাসদ, বাংলাদেশ জাসদ ও বাসদ (মার্ক্সবাদী)।

এদিকে তিনটি বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে না বলে জানিয়েছে এনসিপি। গতকাল সকালে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমরা তিনটি বিষয় নিশ্চিত হতে চাই। এক. জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের “টেক্সট” এবং গণভোটের প্রশ্নটি চূড়ান্ত করে আগেই জনগণের কাছে প্রকাশ করতে হবে। দুই. জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের খসড়া জনগণের সার্বভৌম অভিপ্রায়ের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জারি করবেন। তিন. গণভোটের মাধ্যমে জনগণ যদি জুলাই সনদে রায় দেয়, তবে “নোট অব ডিসেন্ট”-এর কোনো কার্যকরিতা থাকবে না। গণভোটের রায় অনুযায়ী আগামী নির্বাচিত সংসদ তাদের ওপর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংবিধান সংস্কার করবে। সংস্কারকৃত সংবিধানের নাম হবে—বাংলাদেশ সংবিধান, ২০২৬।’ নাহিদ বলেন, ‘জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ছাড়া অর্ডারে স্বাক্ষর করা মূল্যহীন হবে। সেই বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা অনুষ্ঠানে অংশীদার হব না।’

এনসিপির এমন অনড় অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের রাজি করাতে গতকাল রাত পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়েছে ঐকমত্য কমিশন। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের ভিত্তিতে সনদ তৈরিকে বাংলাদেশের ৫৪ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে মাইলফলক বলে মনে করেন ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের বিষয়ে তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ প্রচেষ্টার সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো একযোগে কাজ করেছে, সে ক্ষেত্রে ভিন্নমত থাকার কথা। তদুপরি একটা পথরেখা তৈরি করা হচ্ছে। এটাকে সম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ দাবি করা যাবে না। কিন্তু যতটুকু অর্জিত হয়েছে, গত ৫৪ বছরে আমরা ততটুকু অর্জন করতে পারিনি। রাষ্ট্র সংস্কারের আরও অনেক কাজ থাকবে, সেই প্রক্রিয়া রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক। জনপ্রতিনিধিদের সে দায়িত্ব নিতে হবে।’

সম্পর্কিত

জুলাই জাতীয় সনদ: মঞ্চ প্রস্তুত, তবু সংশয়

সাবেক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রীর নামে দুদকের মামলা অনুমোদন

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ

শুক্রবার বিকেলে সংসদ এলাকায় ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ

সব গণমাধ্যমকে জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের অপেক্ষা, চূড়ান্ত দলিলে যা যা আছে

৬ নভেম্বরের মধ্যে ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে নিবন্ধন করতে বলল সরকার

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শুক্রবারই, বাদ পড়লে পরেও স্বাক্ষর করা যাবে: আলী রীয়াজ

সেনাবাহিনী না থাকলে আরও প্রাণ ঝরত: চিফ প্রসিকিউটর

খালেদা জিয়ার হাতে জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র তুলে দিল ঐকমত্য কমিশন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা