হোম > জাতীয়

সরিয়ে নেওয়া হলো এনবিআরের সদস্য বেলাল চৌধুরীকে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বেলাল চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য মোহাম্মদ বেলাল চৌধুরীকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এই প্রজ্ঞাপনে সই করেছেন উপসচিব মো. হুমায়ুন কবীর।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বিসিএস (শুল্ক ও আবগারি) ক্যাডারের কর্মকর্তা মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন চৌধুরী (পরিচিতি নম্বর ৩০০০৬৯), সদস্য (গ্রেড-২) ও প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ এবং মূল্য সংযোজন কর আপিল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকাকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকার বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সদস্য) নিয়োগ করা হলো। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

এর আগে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে এনবিআরের মূসক বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য মোহাম্মদ বেলাল হোসেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গত মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুদকের উপপরিচালক মো. সাইদুজ্জামান বাদী হয়ে ঢাকার সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলা দায়ের করেন।

এরই মধ্যে বুধবার (৮ অক্টোবর) বেলাল হোসেন চৌধুরীকে কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূল্য সংযোজন কর আপিল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে পদায়ন করে এনবিআর। এই আপিল ট্রাইব্যুনাল মূলত এনবিআরের বিচারিক কার্যালয়। দুদকের মামলার আসামিকে বিচারক হিসেবে পদস্থ করায় আরও বিতর্ক তৈরি হয়। সমালোচনার মধ্যে বৃহস্পতিবার তাঁকে এনবিআরের সদস্য হিসেবে ওএসডি করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

পরিবারসহ চার জুলাই যোদ্ধাকে ওমরাহ করতে পাঠাল সরকার

জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরিত হবে ১৫ অক্টোবর

সাইবার হামলার আশঙ্কায় দেশের সব বিমানবন্দরে আগাম সতর্কতা জারি

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে বাংলাদেশে নতুন করে দমন–পীড়ন, এইচআরডব্লিউর উদ্বেগ

দুর্নীতি ও তথ্য গোপনের অভিযোগে বিমানের উপমহাব্যবস্থাপক মাসুদ খান সাময়িক বরখাস্ত

সাবেক অতিরিক্ত সচিব হারুনের ফ্ল্যাট-জমি ক্রোক ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

আমিরাতে আটক বাকি ২৫ বাংলাদেশি ‘শিগগির’ দেশে ফিরবেন, আশা অন্তর্বর্তী সরকারের

দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে বিক্ষোভ

ডাক বিভাগের বেদখল সম্পদ পুনরুদ্ধার করা হবে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

৪৭০ এজেন্সিতে একজনও হজের নিবন্ধন করেননি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা