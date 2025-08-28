হোম > জাতীয়

ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের নির্দেশনা দেয়নি সরকার: আইএসপিআর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

‘আসন্ন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেনা মোতায়েন করা হবে’— সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও কিছু গণমাধ্যমে এমন সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। এ সংবাদের বিষয়টি ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

আজ বৃহস্পতিবার সেনাবাহিনীর আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, সরকারের পক্ষ থেকে ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলোতে সেনাবাহিনী মোতায়েন বা দায়িত্ব পালনের কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের দায়িত্ব পালনের সুযোগ নেই।

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, বিদ্যমান আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে আসন্ন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলো শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হবে বলে তারা বিশ্বাস করে। বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ও সংশ্লিষ্ট সবার জন্য শুভকামনাও জানানো হয়েছে।

