২৪ আগস্ট টরন্টোয় স্বাধীন ওপেন সকার চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

কানাডায় বাংলাদেশিদের সংগঠন স্বাধীন কমিউনিটি কানাডার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘স্বাধীন ওপেন সরকার চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫’। ২৪ আগস্ট রোববার ডেনফোর্থের ওকরিজ পার্ক সকার মাঠে দিনব্যাপী এই টুর্নামেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে।

এই টুর্নামেন্ট বাংলাদেশি কমিউনিটির বাংলাদেশ লাল ও সবুজ দল ছাড়াও নেপাল, ভারত, আফগানিস্তান, মিয়ানমার কমিউনিটির টিম অংশ নেবে। সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ী দলের হাতে চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি তুলে দেওয়া হবে।

এই উপলক্ষে গত সোমবার সন্ধ্যায় টরন্টোর ‘রাঁধুনী পিৎজা অ্যান্ড গ্রিল’-এ ‘স্বাধীন ওপেন সকার চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫’-এর টিম ড্র অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন টিমের প্রতিনিধিরা ড্রয়ে অংশ নেন।

এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন চিকিৎসক ও রাজনীতিক ড. এ এস এম তরুণ, অন্টারিও সকারের পরিচালক আহসানুল হাফিজ, সাংবাদিক শওগাত আলী সাগর, স্বাধীন কমিউনিটি কানাডার প্রধান ইত্তেজা আহমেদ টিপু প্রমুখ।

বক্তারা বাংলাদেশি কমিউনিটির একটি সংগঠন ‘স্বাধীন কমিউনিটি কানাডার’ ব্যবস্থাপনায় বহু সংস্কৃতির ক্রীড়া আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রধান ইত্তেজা আহমেদ টিপু ২৪ আগস্ট সকার টুর্নামেন্ট উপভোগ করতে কমিউনিটির সবাইকে আমন্ত্রণ জানান।

