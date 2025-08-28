হোম > জাতীয়

৪৪তম বিসিএসের পুনরায় ফল প্রকাশের আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

৪৪তম বিসিএসের পুনরায় ফল প্রকাশের জন্য করা আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে ৪৪তম বিসিএসে একই ক্যাডারে পুনরায় সুপারিশকৃতদের সুপারিশ বাতিল করে উত্তীর্ণ অন্যান্য প্রার্থীদের মেধাক্রম অনুসারে ফলাফল প্রকাশের আবেদন নিষ্পত্তিতে নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না— তা জানতে চেয়ে রুল জারি করা হয়েছে।

এ ছাড়া আবেদনকারীদের বিধি মোতাবেক উপযুক্ত ক্যাডার এবং নন-ক্যাডারে শূন্য পদগুলোতে কেন নিয়োগ প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হবে না— তাও জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে।

৪৪ তম বিসিএসে মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ক্যাডার পদ শূন্য না থাকায় মনোনয়ন বঞ্চিত আফজাল হোসেনসহ কয়েকজনের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার বিচারপতি আকরাম হোসেন চৌধুরী ও বিচারপতি ফয়েজ আহমেদের বেঞ্চ এই রুল জারি করেন। পিএসসির চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টদের আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

এর আগে বিষয়টি নিয়ে সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করা হয়েছিল। তাদের আবেদনে বলা হয়, ৪৪তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল গত ৩০ জুন প্রকাশিত হয়। যাতে বিভিন্ন ক্যাডারে ১ হাজার ৬৯০ জনকে নিয়োগের জন্য পিএসসি মনোনীত করে। তবে ভাইবার পূর্বে ক্যাডার চয়েস পূরণের সুযোগ না থাকায় পূর্ববর্তী বিসিএস পরীক্ষাগুলোতে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় ৮০০ জন প্রার্থী ৪৪ তম বিসিএসে সমপদে কিংবা পছন্দের তালিকার নিম্নতম পদে সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছে। যাদের কারওরই সুপারিশপ্রাপ্ত পদে যোগদানের সম্ভাবনা নেই। তাই সমপদে কিংবা পছন্দের তালিকার নিম্নতম পদে পুনরায় সুপারিশকৃতদের সুপারিশ বাতিলপূর্বক অধিযাচিত পদগুলোতে উত্তীর্ণ অন্যান্য প্রার্থীদের মেধাক্রম অনুসরণপূর্বক পুনরায় ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

পিএসসি বরাবর আবেদন করে কোনো প্রতিকার না পেয়ে রিট করা হয়। রিট আবেদনকারীদের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী এস এম মাহিদুল ইসলাম সজীব। পিএসসির পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মো. হেলাল উদ্দিন চৌধুরী। আইনজীবী মাহিদুল ইসলাম সজীব আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

সম্পর্কিত

রাজনৈতিক দলগুলোর আপত্তি যাচাই-বাছাই করছে ঐকমত্য কমিশন

সাদাপাথর লুটে ক্ষতি নিরূপণ করতে ৬ সদস্যের কমিটি গঠন

মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে গুম অধ্যাদেশের নীতিগত অনুমোদন

আন্দোলনের সঙ্গে জড়িতদের অভিভাবক ও চাকরিদাতাদের সঙ্গে বসা হবে: জ্বালানি উপদেষ্টা

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা, রেহানা, টিউলিপের তিন মামলায় সাক্ষ্য দিলেন আরও ৩ জন

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের আরও ৪৪ কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যে পথনকশা দিল ইসি

সালমান এফ রহমানকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো দুদকের চার মামলায়

কর্ণফুলী টানেল প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে ওবায়দুল কাদেরসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মার্কিন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সিইসির বৈঠক বাতিল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা