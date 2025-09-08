হোম > জাতীয়

দুর্গাপূজায় মণ্ডপের নিরাপত্তায় অ্যাপ, আনসারের হাতে দায়িত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

শারদীয় দুর্গাপূজার নিরাপত্তা প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সারা দেশে ৩৩ হাজার মণ্ডপে এ বছর দুর্গাপূজা উদ্যাপন হবে। এসব পূজা মণ্ডপের নিরাপত্তায় অ্যাপ তৈরি করছে সরকার। প্রতিটা মন্দিরের একজন আনসার সদস্যের কাছে থাকবে এই অ্যাপের দায়িত্ব।

আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) শারদীয় দুর্গাপূজার নিরাপত্তা প্রস্তুতি নিয়ে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, প্রতিটি মণ্ডপে আনসার সদস্যরা থাকবেন। তাদের কাছে স্মার্টফোনে আইডি ও পাসওয়ার্ডসহ অ্যাপটির অ্যাকসেস দেওয়া থাকবে। ওই আনসার সদস্য সংশ্লিষ্ট পূজা মণ্ডপের ছবি কিংবা যে কোনো তথ্য আপলোড করে প্রশাসনের কাছে পৌঁছাতে পারবেন। সেখান থেকে ওই তথ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সবাই দেখে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারবেন।

বৈঠকে উপস্থিত পূজা উদ্যাপন কমিটির একজন সদস্য বলেন, ‘অ্যাপটি শুধু আনসার সদস্যদের কাছেই থাকবে তবে সেখানে পূজা উদ্যাপন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে যুক্ত করার অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে সেটি রাজি হয়নি।’

বৈঠক উপস্থিত প্রজা উদ্যাপন কমিটির আরেক সদস্য বলেন, পূজা মণ্ডপের নিরাপত্তায় ৯৯৯, ১১১ ও ১০২ জাতীয় পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যেকোনো নাশকতার তথ্য এই জাতীয় পরিষেবার মাধ্যমে পৌঁছানো সম্ভব হবে বলে জানান ওই সদস্য।

