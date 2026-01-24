হোম > জাতীয়

বগুড়ায় জুলাই শহীদদের প্রতি উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খানের শ্রদ্ধা

বগুড়া প্রতিনিধি

বগুড়ায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতিস্তম্ভ ও শহীদদের কবরে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, শিল্প এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। আজ শনিবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে বগুড়া শহরের সাতমাথায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে নির্মিত ‘৩৬ জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে’ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন তিনি।

শ্রদ্ধা নিবেদনকালে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, পুলিশ সুপার শাহাদাত হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মেজবাউল করিম, বগুড়া গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ড. ফারজানা আকতার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) আবু সুফিয়ানসহ জুলাই আন্দোলনে আহত যোদ্ধারা।

এরপর সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শহরের নামাজগড় কবরস্থানে জুলাই আন্দোলনে শহীদদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। সেখানে তিনি শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন। পরে বেলা ১১টার দিকে বগুড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলার আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত এক সভায় অংশ নেন তিনি। সভায় জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এ সভায় জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

সম্পর্কিত

দ্রুত পোস্টাল ভোট দেওয়ার আহ্বান ইসির, ব্যালট পৌঁছাতে হবে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে

তরুণদের অংশগ্রহণ ছাড়া শিক্ষাব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সম্ভব নয়: সুজান ভাইজ

জামায়াতের সঙ্গে বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক চাল: ফরহাদ মজহার

এয়ারলাইনসের সারচার্জ ৭২ শতাংশ থেকে কমে ১৪.২৫

যৌথ বাহিনীর অভিযানে সারা দেশে আটক ২৭৮

কোটা নিয়ে ফারুকীর সঙ্গে বিরোধের জেরেই কি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালককে অব্যাহতি

শনিবার থেকে ২৪ ঘণ্টা গ্যাসের স্বল্পচাপ থাকবে যেসব এলাকায়

নির্বাচনের আগে নাগরিকদের বাংলাদেশে ৩ পার্বত্য জেলায় না যাওয়ার পরামর্শ যুক্তরাজ্যের

১২ ফেব্রুয়ারির ভোটই হবে ভবিষ্যৎ নির্বাচনের মানদণ্ড, মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ড. ইউনূস

সরস্বতীপূজা আজ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা