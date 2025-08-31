হোম > জাতীয়

পরিচালক থেকে নির্বাহী পরিচালক হলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ৪ কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

(ওপর থেকে বাঁয়ে) মো. সরোয়ার হোসেন ও মুহম্মদ বদিউজ্জামান দিদার। (নিচ থেকে বাঁয়ে) মো. সালাহ উদ্দিন ও মো. মফিজুর রহমান খান চৌধুরী।

বাংলাদেশ ব্যাংকের চার কর্মকর্তা পরিচালক থেকে নির্বাহী পরিচালক (ইডি) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। তাঁরা হলেন গভর্নর অফিসের পরিচালক মো. সরোয়ার হোসেন, ব্যাংক পরিদর্শন-৩ বিভাগের পরিচালক মুহম্মদ বদিউজ্জামান দিদার, চট্টগ্রাম অফিসের পরিচালক মো. সালাহ উদ্দিন এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) পরিচালক মো. মফিজুর রহমান খান চৌধুরী।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পদোন্নতি নীতিমালা-২০২২-এর বিধান অনুযায়ী এই পদোন্নতি কার্যকর হবে বলে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১-এর পরিচালক মো. জবদুল ইসলামের সই করা অভ্যন্তরীণ অর্ডারে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, পরবর্তী নির্দেশনার মাধ্যমে ওই চার ব্যাংক কর্মকর্তার দপ্তর বণ্টন করা হবে।

