এনজিওর অনুদান আইন সহজ করল সরকার

বছরে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত অনুদানের ক্ষেত্রে এখন থেকে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে (এনজিও) আর এনজিও ব্যুরোর অনুমোদন নিতে হবে না। এমন বিধান রেখে বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ।
আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) ঢাকায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ বৈঠকের পর প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশে বর্তমান আইনের কয়েকটি ধারায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এনজিও নিবন্ধনের নিয়ম সহজ করা হয়েছে এবং অনুদান অবমুক্তির শর্তগুলোও সহজ করা হয়েছে। আইনটিকে আরও অংশী জনবান্ধব করা হয়েছে।
দেশের বিদ্যমান বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইনে কোনো ব্যাংক এনজিও ব্যুরোর অর্থছাড়ের অনুমোদনপত্র ছাড়া বৈদেশিক অনুদানের অর্থ কোনো ব্যক্তি বা এনজিওকে দিতে পারবে না। আইনটির সংশোধনের অধ্যাদেশের প্রজ্ঞাপন জারি হলে ৫০ লাখ টাকার কম অনুদানের ক্ষেত্রে এনজিও ব্যুরোর অনুমোদন নিতে হবে না।
এর আগে তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ বৈঠক হয়। বৈঠকে পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়া উত্থাপিত হয়। অধ্যাদেশটি আরও বিস্তারিতভাবে এবং সংশোধিত আকারে পরবর্তী পরিষদ সভায় উত্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।
বৈঠকে প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল সংযুক্ত আরব আমিরাতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়ার অভিযোগে বিভিন্ন সময়ে বন্দী থাকা অবশিষ্ট ২৪ জনকে অচিরেই মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদকে অবহিত করেন। তিনি জানান, দুই-তিন দিনের মধ্যেই তাঁরা দেশে ফিরবেন।