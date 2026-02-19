হোম > জাতীয়

ঈদের আগেই ‘ফ্যামিলি কার্ড’ সেবা দিতে মন্ত্রিসভা কমিটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের মানুষের সুরক্ষায় ফ্যামিলি কার্ড দিতে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করেছে সরকার। দেশের আট বিভাগের প্রতিটিতে একটি করে উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে ঈদের আগেই ফ্যামিলি কার্ড সরবরাহ বাস্তবায়নের ব্যবস্থাসহ নকশা ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তুলে ধরবে এই কমিটি। আজ বৃহস্পতিবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ১৫ সদস্যের ফ্যামিলি কার্ড প্রদানসংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এবার ঈদুল ফিতরের আগে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করার লক্ষ্যে কমিটিকে ২৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রীকে সভাপতি করে গঠিত কমিটির সদস্যরা হলেন মহিলা ও শিশু এবং সমাজকল্যাণমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু এবং সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী, উপদেষ্টা মাহ্দী আমিন ও রেহান আসিফ আসাদ, মন্ত্রিপরিষদ সচিব। এ ছাড়া মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবদের কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, কমিটিকে ফ্যামিলি কার্ড বাস্তবায়নের একটি উপযুক্ত নকশা ও সুবিধাভোগী নির্বাচন পদ্ধতি প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের আট বিভাগের প্রতিটিতে একটি করে উপজেলায় ফ্যামিলি কার্ড প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ; নারীদের জন্য বিদ্যমান অন্য কোনো কর্মসূচিকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যায় কি না, তা পর্যালোচনা এবং সুবিধাভোগীদের ডেটাবেইস প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় পরিচয়পত্র ও ন্যাশনাল হাউসহোল্ড ডেটাবেইস আন্তসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ডিজিটাল এমআইএস প্রণয়নের সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, কমিটি প্রয়োজন অনুসারে সভা করবে। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা দেবে। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

