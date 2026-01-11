জাপা ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রার্থীদের প্রার্থিতা বাতিলে রুল

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি (জিএম কাদের), জাতীয় পার্টি (আনিসুল ইসলাম মাহমুদ), জেপির আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) এবং আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রার্থিতা বাতিল করতে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।
জুলাই-ঐক্যের সংগঠক আবদুল্লাহ আল মাহমুদের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার (১১ জানুয়ারি) বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের বেঞ্চ এই রুল জারি করেন।
রিটকারীর পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার এ এস এম শাহরিয়ার কবির। আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করে তিনি বলেন, জাপা ও জেপির সঙ্গে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিষয়েও রুল জারি করা হয়েছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৪৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় পার্টির জিএম কাদেরের অংশ। অপরদিকে জাতীয় পার্টি (আনিসুল ইসলাম) ও জেপির নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ করা নতুন রাজনৈতিক জোট জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ১১৯ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে।
গত ৪ জানুয়ারি আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি (জি এম কাদের) ও জাতীয় পার্টির (একাংশ) আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এবং জেপির আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) প্রার্থীদের অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার নির্দেশনা চেয়ে রিট করেন জুলাই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ও জুলাই ঐক্যের সংগঠক আবদুল্লাহ আল মাহমুদ। রিটে আইনসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশন সচিবকে বিবাদী করা হয়।