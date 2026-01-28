হোম > জাতীয়

সেনাপ্রধানের সঙ্গে চেক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সেনাপ্রধানের সঙ্গে চেক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিয়োজিত চেক প্রজাতন্ত্রের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত ড. এলিসকা জিগোভা। আজ বুধবার সেনাসদরে রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সেনাপ্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ ও চেক প্রজাতন্ত্রের বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধির বিষয়ে মতবিনিময় হয়।

রাষ্ট্রদূত প্রতিরক্ষা খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো বিশেষত সরকারি পর্যায়ে (জিটুজি) প্রযুক্তি হস্তান্তর (টিওটি), যৌথ উদ্যোগ এবং প্রতিরক্ষা শিল্পের সম্ভাব্য উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার বিষয় তুলে ধরেন।

সম্পর্কিত

চাচাকে ‘বাবা’ দেখিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি: সেই বিসিএস কর্মকর্তা কারাগারে

সরকারি কর্মকর্তাদের ৫ বছরের বেশি থাকা ঠিক নয়: প্রধান উপদেষ্টা

নির্বাচনে চার বিভাগে থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রের ‘ইনডিপেনডেন্ট’ পর্যবেক্ষকেরা: ইসি সচিব

১৪ বছর পর বৃহস্পতিবার রাতে করাচির উদ্দেশে ঢাকার ফ্লাইট, বিক্রি হয়ে গেছে সব টিকিট

‘প্রধান উপদেষ্টা ব্যস্ত, তাই ৩৩২ নম্বর এআইকে পাঠিয়েছেন’, এভাবেই বক্তব্য শুরু করলেন ড. ইউনূস

‎ঢাকাসহ তিন জেলায় ৩৮ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা স্থগিত চেয়ে রিট

পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছেন ৪ লাখ ৩৩ হাজার প্রবাসী, দেশে পৌঁছেছে ২৯৭২৮

ডিজিটাল ডিভাইস ও ইনোভেশন এক্সপো উদ্বোধন করলেন প্রধান উপদেষ্টা

জনগণ যাকে নির্বাচিত করবে, সেই সরকারের সঙ্গেই কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র: রাষ্ট্রদূত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা