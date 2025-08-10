হোম > জাতীয়

ডিএমপির সাবেক উপকমিশনার কাজী মনিরুজ্জামান বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক উপকমিশনার কাজী মনিরুজ্জামানকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব নাসিমুল গনির সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, কাজী মনিরুজ্জামান (বর্তমানে রংপুর রেঞ্জ পুলিশের কার্যালয় সংযুক্ত) গত বছরের ২৫ নভেম্বর থেকে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন; যা ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এই অভিযোগে চাকরিবিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী গত ২৫ নভেম্বর থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি খোরপোশ ভাতা পাবেন।

সম্পর্কিত

দেশের বাইরে আ.লীগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ রাখছে সরকার: প্রেস সচিব

৭২ ঘণ্টার পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহার

শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেয় এআই দিয়ে, হলে বসে চা খান প্রিন্সিপাল— উপাচার্যের মুখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুরাবস্থা

ধর্মঘট নিয়ে মালিক-শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠকে সড়ক পরিবহন উপদেষ্টা

জুলাইয়ে রামপুরায় হত্যাকাণ্ড: চার পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

দেশে হিজড়া ভোটার বেড়ে ১২২৪

সড়কে শৃঙ্খলা আনতে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের ১৮ প্রস্তাব

খসড়া ভোটার তালিকায় প্রায় ৪৬ লাখ নতুন ভোটার

সম্পূরক ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশ, দাবি-আপত্তি জমা ২১ আগস্ট পর্যন্ত

নির্বাচনে পুলিশের থাকবে এআই যুক্ত ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা