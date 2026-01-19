মনোনয়নের বিনিময়ে ঘুষ: রাঙ্গা-পনিরের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নের বিনিময়ে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে জাতীয় পার্টির সাবেক মহাসচিব ও প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং সাবেক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মো. মশিউর রহমান রাঙ্গা ও কুড়িগ্রাম-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য পনির উদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
দুদকের ঢাকা-১ অফিসে মামলাটি করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
দুদক জানায়, পারস্পরিক যোগসাজশে অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে মশিউর রহমান রাঙ্গা পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে সংসদ সদস্য, জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও প্রেসিডিয়াম সদস্য পদে বহাল থাকাবস্থায় কোনো বৈধ ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছাড়াই পনির উদ্দিন আহমেদকে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন। এর বিনিময়ে তিনি ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা ঘুষ নেন। এই অর্থ স্থানান্তর, হস্তান্তর, রূপান্তর ও লেনদেনের মাধ্যমে মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে অনুসন্ধানে উঠে আসে।
অনুসন্ধান অনুযায়ী, পনির উদ্দিন আহমেদ মেসার্স জলিল বিড়ি ফ্যাক্টরি ও ‘হক স্পেশাল’ (পরিবহন ব্যবসা) নামের প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী। ২০১৮ সালের ৩০ অক্টোবর ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, কুড়িগ্রাম শাখায় পরিচালিত ‘হক স্পেশাল’ নামের হিসাব থেকে ইসলামী ব্যাংকের রংপুর শাখায় মো. মশিউর রহমান রাঙ্গার নামে পরিচালিত একটি হিসাবে ২০ লাখ টাকা স্থানান্তর করা হয়।
এ ছাড়া সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কুড়িগ্রাম শাখায় পরিচালিত মেসার্স জলিল বিড়ি ফ্যাক্টরির হিসাব থেকে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের সংসদ ভবন শাখায় রাঙ্গার নামে পরিচালিত একটি হিসাবে ২০১৮ সালের ১১ নভেম্বর ৫০ লাখ টাকা, ১৯ নভেম্বর ৫০ লাখ টাকা, ২২ নভেম্বর ৪০ লাখ টাকা ও ২৫ নভেম্বর ১০ লাখ টাকা—মোট ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা নগদে জমা নেওয়া হয়। সব মিলিয়ে ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা ঘুষ হিসেবে প্রদান ও গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে দুদক দাবি করেছে।
এ ঘটনায় দণ্ডবিধির ১৬১/১৬৫/১০৯ ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে মামলা রুজুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এ ছাড়া মো. মশিউর রহমান রাঙ্গার সম্পদের তথ্য যাচাইয়ের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬(১) ধারা অনুযায়ী তাঁর নামে সম্পদ বিবরণী নোটিশ জারির সুপারিশ করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, মশিউর রহমান রাঙ্গা ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লালমনিরহাট-১ আসন থেকে নির্বাচন করছেন।