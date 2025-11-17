হোম > জাতীয়

স্কুল-কলেজ আছে পড়াশোনা করো—ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বিক্ষোভকারীদের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

ফাইল ছবি

জুলাই অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার রায়কে ঘিরে মানুষের মধ্যে কোনো আতঙ্ক ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। সাম্প্রাতিক যারা ককটেল ফাটাচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের আটক করছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

সচিবালয়ে আজ সোমবার আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত কোর কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ‘শেখ হাসিনার রায়কে ঘিরে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখেছি, অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বন্ধ ছিল। সামনে নির্বাচন আছে। এই রায়কে ঘিরে আপনারা কোনো ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছেন?’ জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘এখানে আমি তো কোনো আতঙ্ক দেখতে পেলাম না। আপনারা (সাংবাদিক) তো সারা দিন ঘুরেছেন। আমি কোনো আতঙ্কই দেখিনি। কিসের আতঙ্ক?’ তখন ওই সাংবাদিক বলেন, ‘আমি সড়কের কথা বলছি।’ উত্তরে উপদেষ্টা বলেন, ‘ওহ সড়কে! সড়কেও কোনো আতঙ্ক নেই। আমি সড়ক দিয়ে আসছি, আপনিও তো সড়ক দিয়ে আসছেন।’

ছোটখাটো দুই-একটা ঘটনা ঘটছে স্বীকার করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘সেটা তো আপনারাও জানেন, আমিও জানি। আমি গতকাল (রোববার) বরিশাল থেকে আসছি। মাদারীপুর জায়গাটা একটু বেশি ডিফিকাল্ট। মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ এই চারটা ডিস্ট্রিক্ট একটু...। তাদের নিয়েও গতকাল কথা হয়েছে। ওই জায়গায়ও বড় ধরনের কোনো কিছু নেই। অনেক সময় বড় করাত দিয়ে গাছ কেটে ফেলে দেয়। গাছ ফেলতে সময় লাগে না, সরাতে অনেক সময় লাগে। ছোটখাটো ককটেল ফাটাচ্ছে। এখন যারা ফাটাচ্ছে, তারা কিন্তু ধরা পড়ছে।’

শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য ভারতকে চিঠি দেওয়া হবে কি না—সেই প্রশ্নে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘তার প্রত্যর্পণের জন্য তো অলরেডি লেখা হয়েছে এবং এটা তো কন্টিনিউয়াস। আমরা তো ডেফিনেটলি চাইব প্রত্যর্পণের জন্য। যদি দরকার পড়ে অবশ্যই চিঠি দেব।’

অস্ত্রধারীদের দেখামাত্র সিএমপি কমিশনারের গুলির নির্দেশ দেওয়ার বিষয়ে এক প্রশ্নে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘দেখামাত্রই গুলি না। এখানে হলো কী, এটা সেলফ ডিফেন্সের জন্য। আপনারা হাতিয়ারের পারমিশন নেন না? ওটা শিকারের জন্য কিন্তু নেন না, নেন ডিফেন্সের জন্য।’

এ সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বকশ চৌধুরী বলেন, ‘এই অধিকারটা তো প্রত্যেক নাগরিকের। আপনাকে কেউ মারতে এলে কিংবা হত্যা করতে এলে আক্রমণকারীকে নিহত করার অধিকার আছে। এটা সব দেশে, সর্বত্র, সবকালের, এটা আমাদের দেশে তাৎক্ষণিকভাবে হয়েছে, তা তো না।’

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বিক্ষোভকারী ছাত্র-জনতার হাতে পুলিশ ও সেনাসদস্যদের আহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেই প্রশ্নে উপদেষ্টা বলেন, ‘আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেই পুলিশ, সেনাবাহিনীর সদস্যরা আহত হয়েছেন এবং তাঁরা প্রতিহত করছেন। আমাদের ছেলেমেয়েদের একটু বলা দরকার—তোমরা এগুলো কোরো না, এসব করার দরকার নেই। স্কুল-কলেজ আছে, পড়াশোনা করো। আপনারা (গণমাধ্যম) বললে সুবিধা।’

চিফ প্রসিকিউটরকে ভারত থেকে হুমকি দেওয়ার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে যে উসকানিমূলক বক্তব্য দেয় ও মিথ্যা সংবাদ দেয়, এটার কিন্তু প্রতিকার সবচেয়ে বেশি আপনাদের (গণমাধ্যম) হাতে।’

সম্পর্কিত

রাজনৈতিক হয়রানির মামলা প্রত্যাহারে ফের আবেদন চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

রাজসাক্ষী হওয়ায় সাবেক আইজিপি মামুনের ‘সাজা নমনীয়’

রায় ঐতিহাসিক, জনগণকে সংযত ও দায়িত্বশীল থাকার আহ্বান সরকারের

বিবাহবার্ষিকীর দিনে মৃত্যুদণ্ড শেখ হাসিনার

বিচার সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হয়েছে: চিফ প্রসিকিউটর

স্ত্রী-কন্যাসহ জাহাঙ্গীর কবির নানকের ৫৭টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যেভাবে তুলে ধরল বিশ্ব গণমাধ্যম

হাসিনাকে ফেরাতে ভারতকে ফের চিঠি দেবে সরকার: আইন উপদেষ্টা

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ হাসিনার এক মামলার যুক্তিতর্ক শুনানি ২৩ নভেম্বর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা