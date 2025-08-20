পাসপোর্ট না থাকলেও ভোট দিতে পারবেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা

প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার হওয়ার সুযোগ করে দিতে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবা সহজ করাসহ পাসপোর্ট সংক্রান্ত জটিলতা দূর করার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তারই সুবাদে বাংলাদেশি পাসপোর্ট না থাকলেও ভোটার হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন প্রবাসীরা।
আজ বুধবার নির্বাচন কমিশনের (ইসি) জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের পরিচালক (নিবন্ধন ও প্রবাসী) খান আবি শাহানুর খান স্বাক্ষরিত ইসির নির্দেশনা সংক্রান্ত চিঠি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারের কাছে পাঠানো হয়। এ নির্দেশনায় ভুয়া বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীদের বিষয়ে সজাগ থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
ইসি জানায়, ইতিমধ্যে ১০টি দেশের ১৭টি মিশনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। নির্দেশনার মাধ্যমে প্রবাসে ভোটার নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দলিলাদির সঙ্গে মেয়াদ সংবলিত বাংলাদেশি পাসপোর্টের কপি/মেয়াদোত্তীর্ণ বাংলাদেশি পাসপোর্টের কপি/বিদেশি পাসপোর্টের কপি জমা দিয়ে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত এবং এনআইডির পাওয়ার সুযোগ মিলবে। এদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশে বসবাসকারী এনআইডিধারী তিনজন প্রবাসীর কাছ থেকে ‘বাংলাদেশি নাগরিক মর্মে প্রত্যয়নপত্র’ জমা দিলেই হবে।
বুধবার জারি করা ‘প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন’ সংক্রান্ত পরিপত্র অনুযায়ী যেসব কাগজপত্র নিবন্ধন কেন্দ্রে জমা দিতে হবে—অনলাইনে পূরণকৃত আবেদনপত্র ফরম-২ (ক); নির্বাচন কমিশনের ‘বিশেষ এলাকা’ হিসেবে ঘোষিত চট্টগ্রাম বিভাগের ৫৬টি উপজেলা/থানা এর জন্য অতিরিক্ত তথ্য সংবলিত ‘বিশেষ তথ্য ফরম; মেয়াদ সংবলিত বাংলাদেশি পাসপোর্টের কপি/মেয়াদোত্তীর্ণ বাংলাদেশি পাসপোর্টের কপি/বিদেশি পাসপোর্টের কপি/সংশ্লিষ্ট দেশে বসবাসকারী এনআইডিধারী তিনজন প্রবাসীর কাছ থেকে বাংলাদেশি মর্মে প্রত্যয়নপত্র; বাংলাদেশি জন্ম নিবন্ধন সনদের কপি (অনলাইন ভেরিফাইড); পাসপোর্ট সাইজের ১ কপি রঙিন ছবি, আবেদনকারীর পিতা মাতার এনআইডির কপি/বাংলাদেশি অনলাইন জন্ম নিবন্ধন সনদের কপি/বাংলাদেশি মৃত্যু সনদের কপি (মৃত হলে) /পাসপোর্টের কপি/ওয়ারিশ সনদের কপি/বাংলাদেশের বাসিন্দা মর্মে নাগরিক সনদের কপি/দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); শিক্ষা সনদের কপি (SSC/Equivalent Certificate/JSC/PEC সনদ) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); ড্রাইভিং লাইসেন্স/টিআইএন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); নিকাহনামা (বিয়ের সনদ) এবং স্বামী/স্ত্রীর এনআইডি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); আবেদনকারীর নাগরিকত্ব সনদ (কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান/মেয়র/সিইও/প্রশাসক কর্তৃক) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); সংশ্লিষ্ট ঠিকানা সংবলিত ইউটিলিটি বিলের কপি/হোল্ডিং ট্যাক্স রসিদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); আবেদনপত্র, পাসপোর্টের কপি/তিন এনআইডিধারী প্রত্যয়নপত্র, ফটো, জন্মসনদ।
প্রয়োজনীয় অন্যান্য দলিলাদিও নিবন্ধন কেন্দ্রে জমা দেওয়া সম্ভব না হলে, আবেদনকারীর পক্ষে বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রতিনিধির মাধ্যমে এসব দলিল তদন্তকারী কর্মকর্তা তথা রেজিস্ট্রেশন অফিসারের (সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার) কাছে জমা দেওয়া যাবে। অনলাইনে পূরণকৃত আবেদনপত্র ফরম-২ (ক) এর তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট ভোটার এলাকার নির্বাচন কর্মকর্তা সরেজমিন তদন্ত করবে।