বিমানের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হলেন শেখ বশিরউদ্দীন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। ছবি: সংগৃহীত

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হলেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশ বিমান ১৯৭২ সালের বিমান বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স পুনবর্হাল ও সংশোধন এবং ২০২৩ সালের আইনের ৩০(সি) ধারায় অর্পিত সরকারের ক্ষমতাবলে ১৯৯৪ সালের দ্য কোম্পানিজ অ্যাক্টের আওতায় আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন অব বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের অনুচ্ছেদ-৫১-এর আওতায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেওয়া হলো।

