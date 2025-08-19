হোম > জাতীয়

বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় বরখাস্ত পুলিশ কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

মো. হাফিজ আল ফারুক। ছবি: সংগৃহীত

বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. হাফিজ আল ফারুককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনী স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপার নিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হাফিজ আল ফারুক পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহী কর্মরত ছিলেন)। কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, ‘মো. হাফিজ আল ফারুককে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩ (খ) ও ৩ (গ) অনুসারে যথাক্রমে ‘‘অসদাচরণ ও পলায়নের শাস্তিযোগ্য অপরাধে’’ অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী গত ০১-০২-২০২৫ তারিখ থেকে চাকুরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।’

সম্পর্কিত

নির্বাচনের আগে ব্যাংকিং সেক্টরে সাইবার নিরাপত্তা বড় চ্যালেঞ্জ: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মাইলস্টোনে নিহত তিন শিক্ষকের পরিবারের সাক্ষাৎ

বঙ্গোপসাগরে মৎস্যসম্পদ নিয়ে জরিপ করবে নরওয়ের গবেষণা জাহাজ

শেখ হাসিনার সাবেক সামরিক সচিব মিয়াজীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

শাহ মুজাক্কের বাংলাদেশে ক্রোয়েশিয়ার অনারারি কনসাল নিযুক্ত

জুলাইয়ে সড়কে প্রাণহানি ৪১৮, অধিকাংশই মোটরসাইকেল আরোহী: রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর হাসানুল বান্নার পদত্যাগ

তারেক-বাবরের খালাসের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি বুধবার পর্যন্ত মুলতবি

ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন, সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ: আইন উপদেষ্টা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা