অবসর কল্যাণ ট্রাস্টে অতিরিক্ত ৪% কর্তন: রায় বাস্তবায়নের দাবি শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জসিম উদ্দিন আহমেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

অবসর কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে অতিরিক্ত ৪ শতাংশ কর্তনের বিষয়ে হাইকোর্টের দেওয়া রায় দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছেন বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের সংগঠন বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী লিয়াজোঁ ফোরাম।

আজ রোববার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জসিম উদ্দিন আহমেদ। তিনি জানান, অবসর গ্রহণের পর শিক্ষক-কর্মচারীদের কল্যাণ ও অবসর ফান্ডে জমা রাখা অর্থ পেতে দুই থেকে চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এই সময়ে অনেক শিক্ষক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, অথচ তাঁদের জন্য পিআরএল (অবসর-পরবর্তী ছুটি) না থাকায় অবসরের পর কোনো মাসিক ভাতা পান না। ফলে চিকিৎসা ও জীবন-জীবিকার সংকটে পড়তে হয় তাঁদের।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসরসুবিধা বোর্ডের জন্য প্রাথমিকভাবে ৬ শতাংশ কর্তন নির্ধারণ করা হলেও পরবর্তী সময়ে সরকার অতিরিক্ত ৪ শতাংশ কর্তন শুরু করে। তবে এর বিপরীতে কোনো সুবিধা দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী লিয়াজোঁ ফোরামের প্রধান উপদেষ্টা ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়ার করা রিট মামলায় হাইকোর্ট এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের পক্ষে রায় দেন। রায়ে বলা হয়, অবসরের ছয় মাসের মধ্যে টাকা প্রদান করতে হবে এবং অতিরিক্ত ৪ শতাংশ কর্তনের বিপরীতে সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু এখনো রায় কার্যকর না হওয়ায় শিক্ষকেরা দাবি জানিয়েছেন, আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সরকার পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যথায় তাঁরা কঠোর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

সংগঠনটি বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও শ্রান্তি বিনোদন ভাতার বিষয়টি দ্রুত সমাধানের পাশাপাশি বেতন-স্কেল সংস্কার, বদলি কার্যক্রম চালু, প্রমোশনের সুযোগ সৃষ্টি এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিও জানান।

