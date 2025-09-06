বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে যুক্তরাজ্যে বাইক হারালেন ভারতীয় পর্যটক

বিশ্বের ১৭টি দেশ ঘুরে এক ভারতীয় বাইক আরোহী পর্যটক যুক্তরাজ্যের মতো দেশে বড় ধাক্কা খেলেন। তাঁর স্বপ্নের বাইকটি চুরি হয়ে যাওয়ায় বিশ্বভ্রমণের চ্যালেঞ্জটি হঠাৎ করে থেমে যায়।
এক দুঃসাহসিক যাত্রার সমাপ্তি
মুম্বাইয়ের বাসিন্দা ৩৩ বছর বয়সী যুগেশ আলেকরি চলতি বছরের ১ মে বিশ্বভ্রমণের যাত্রা শুরু করেছিলেন। নিজের ‘কেটিএম ৩৯০ অ্যাডভেঞ্চার’ মোটরসাইকেল নিয়ে ইরান, চীন, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, জার্মানি, বেলজিয়াম, ফ্রান্সসহ ১৭টি দেশ পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে পৌঁছান। এ দীর্ঘযাত্রায় তাঁর বাইকটি শুধু তাঁর বাহন ছিল, এমনটি নয়, এ বাইক ছিল তাঁর ঘর, স্বপ্ন ও সঙ্গী। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর ভ্রমণকাহিনি নিয়মিতভাবে তুলে ধরতেন। সেখানে তাঁর প্রায় ১ দশমিক ৮ লাখ ইনস্টাগ্রাম ও ১৬ হাজার ফেসবুক ফলোয়ার রয়েছে।
যেভাবে ঘটল ঘটনা
ঘটনাটি ঘটে নটিংহামের ওলাটন পার্কে। সম্প্রতি বেলা ১১টার দিকে যুগেশ তাঁর বাইকটি পার্ক করেন। জায়গাটি ছিল বেশ ব্যস্ত, চারপাশে অনেক মানুষ এবং শিশুরা খেলছিল। জায়গাটা তাঁর কাছে বেশ নিরাপদ মনে হয়। বাইকটি লক করে তিনি রাস্তা পার হয়ে নাশতা করতে যান। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে দেখেন, তাঁর বাইকটি সেখানে নেই। বাইকটি চুরি করে নিয়ে যায় এবং তাঁদের সঙ্গে আরও দুজন বাইকার ছিলেন। বাইক চুরির একটি ভিডিও ফুটেজও একজন প্রত্যক্ষদর্শী ধারণ করেছেন, যেখানে দেখা যায়, চোরেরা বাইকের লক ভেঙে তা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন।
যে ক্ষতি হয়েছে
বাইকের সঙ্গে যুগেশ তাঁর জীবনের প্রায় সব সঞ্চয় হারিয়েছেন। বাইকটির মধ্যে থাকা স্টোরেজ বক্সগুলোতে তাঁর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ছিল, যার মোট মূল্য প্রায় ১৫ হাজার পাউন্ড। এর মধ্যে ছিল তাঁর ম্যাকবুক ল্যাপটপ, দুটি ক্যামেরা, একটি অতিরিক্ত মোবাইল ফোন, নগদ টাকা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাঁর পাসপোর্ট। এ ঘটনায় তিনি মানসিক ও আর্থিকভাবে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমি সবকিছু হারিয়েছি। আমার কাছে এখন শুধু রাইডিং জ্যাকেট, জুতা ও হেলমেট রয়েছে। বাইকটি আমার কাছে শুধু একটি পরিবহন ছিল না, এটি ছিল আমার ঘর, আমার স্বপ্ন।’
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর হতাশা
বাইক চুরির পর যুগেশ তৎক্ষণাৎ নটিংহামশায়ার পুলিশকে ফোন করে জানান। কিন্তু পুলিশের কাছ থেকে তিনি কোনো সরাসরি সাহায্য পাননি। তাঁকে কেবল একটি ক্রাইম নম্বর দেওয়া হয় এবং বলা হয়, তারা পরে যোগাযোগ করবে। কিন্তু যুগেশ দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করলেও কোনো ফোন আসেনি।
যুগেশ জানান, ইরান বা তুরস্কের মতো দেশকে মানুষ বলে অনিরাপদ। সেখানেও তিনি নিজেকে সুরক্ষিত মনে করেছেন। কিন্তু যুক্তরাজ্যের মতো একটি দেশে এমন ঘটনা ঘটবে, তা তিনি কখনো ভাবেননি। তিনি বলেন, ‘মানুষ আমাকে যুক্তরাজ্য সম্পর্কে সতর্ক করেছিল, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, নটিংহামে সব ঠিক থাকবে। এমন অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনো হয়নি।’ তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, ‘আমি মুম্বাই পুলিশকে মিস করছি।’
পুলিশের প্রতিক্রিয়া
নটিংহামশায়ার পুলিশের পক্ষ থেকে কনস্টেবল অ্যান্ডি স্মিথ জানান, তাঁরা ঘটনার পর থেকে তদন্ত করছেন এবং বাইকটি খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তিনি বাইকের ছবি প্রকাশ করে সাধারণ মানুষের কাছে সাহায্য চেয়েছেন, যাতে বাইকটি দ্রুত খুঁজে বের করা সম্ভব হয়। অ্যান্ডি স্মিথ বলেন, ‘আমি বুঝতে পারি, এমন একটা ঘটনার পর যুগেশের মানসিক অবস্থা কী। তিনি কতটা হতাশ হয়ে পড়েছেন। আমরা এ ঘটনাকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি।’
যুগেশ এখন লন্ডনে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনের সাহায্যে একটি নতুন পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছেন। তিনি এখনো স্বপ্ন দেখছেন। যুগেশ বলেন, ‘আমার স্বপ্ন পুরো পৃথিবী বাইকে করে ঘোরার। আমি অনেক টাকা খরচ করে এ পর্যন্ত এসেছি এবং আমি এখনই থামতে চাই না।’
সূত্র: দ্য ইনডিপেনডেন্ট