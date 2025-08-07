পর্যটকদের নিরাপত্তায় থাইল্যান্ডে এআই ড্রোন

থাইল্যান্ডের জনপ্রিয় পর্যটন শহর পাতায়ায় পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দিন দিন বাড়ছে। একের পর এক অপরাধের ঘটনায় সমালোচনার মুখে পড়ে অবশেষে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা নিচ্ছে শহরটির প্রশাসন। এবার নিরাপত্তা জোরদারে পাতায়া শহরে চালু হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত ড্রোন।
পাতায়ার মেয়র পোরামেসে ন্যাম্পিচেট জানান, নতুন এই উদ্যোগের আওতায় বিশেষ ধরনের ড্রোন ব্যবহার করা হবে, যেগুলো এআই ডেটাবেইসের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। যাদের নামে ওয়ারেন্ট আছে কিংবা যাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, এসব ড্রোন ভিড়ের মধ্যে তাদের মুখ স্ক্যান করে চিহ্নিত করতে পারবে।
পাতায়ায় ইতিমধ্যে নিরাপত্তা হুমকির একাধিক নজির দেখা গেছে। সম্প্রতি এক রাশিয়ান পর্যটক পাতায়া শহরের বাইরে একটি নির্জন জায়গায় মারধর এবং ছিনতাইয়ের শিকার হয়। এরপর সিসিটিভির ফুটেজ দেখে পুলিশ অভিযুক্ত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।
এ ঘটনা ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দেয়। অনেক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, রাতে রাস্তায় বেরোতে তাঁরা এখন ভয় পান। দীর্ঘদিন ধরে বেশি আলো, সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিয়মিত পুলিশ টহলের দাবি জানিয়ে আসছিলেন স্থানীয় অধিবাসীরা। সেই দাবি সরকার উপেক্ষা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
চলতি বছরের এপ্রিল মাসে পাতায়ায় এক রূপান্তরকামী নারীকে হত্যার অভিযোগে এক চীনা পর্যটককে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনা শহরজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এর আগে ২০২৩ সালে পাতায়ায় এক জার্মান পর্যটক হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। ওই ঘটনার তদন্ত শেষে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে আদালত এক থাই নাগরিককে মৃত্যুদণ্ড এবং ঘটনায় জড়িত দুই জার্মান নাগরিককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন।
প্রতিদিন বিপুল পর্যটক পাতায়া ভ্রমণ করেন। এমন ব্যস্ত শহরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। তাই আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে অপরাধ দমনের পদক্ষেপ নিয়েছে পাতায়ার প্রশাসন। এখন দেখার বিষয় হলো, এতে কতটা সুফল পায় পাতায়া কর্তৃপক্ষ।
সূত্র: ভিএন এক্সপ্রেস