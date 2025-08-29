ভ্রমণ বিশেষজ্ঞদের চোখে বিশ্বের ১০ সুন্দর গ্রাম

ফিয়র্ডের ধারে শান্ত গ্রাম বা রঙিন ফুলে মোড়া সরু গলি, এমন অনেক জায়গা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আনফরগেটেবল ট্রাভেল কোম্পানির তালিকা; যেখানে বিশ্বের অন্যতম সুন্দর গ্রামগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
হলস্ট্যাট হ্রদে ভেসে বেড়ানো রাজহাঁস, রথেনবার্গ শহরের পুরোনো প্রাচীরঘেরা রাস্তা বা আটলান্টিকের জলপ্রপাত, এসব দৃশ্য যেন চোখজুড়ানো গল্প। ইউরোপ থেকে এশিয়া, ফারো দ্বীপ থেকে ফিলিপাইন—প্রতিটি দেশের গ্রামেই আছে নিজস্ব সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি।
বিশ্বের সুন্দর গ্রামের খেতাব পেয়েছেন কোন ১০টি গ্রাম, চলুন দেখে নেওয়া যাক—
বিবারি, ইংল্যান্ড
ইংল্যান্ডের কটসওল্ডস এলাকার বিবারি গ্রামটি যেন জলরঙে আঁকা ছবি। সেখানে সারি সারি শেওলায় মোড়া সোনালি আভাযুক্ত কুটির। সঙ্গে রয়েছে ১৪ শতকের তাঁতিদের ইতিহাস। গ্রামের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে কোলন নদী। তার তীরে হলুদ বাটার কাপ ও ফরগেট-মি-নট ফুলগাছের সারি। নদীর শান্ত পানিতে ভেসে থাকে হাঁস। কাছেই আছে বিবারি ট্রাউট ফার্ম। সেখানে মাছ খাওয়া বা পিকনিক করা যায়। সে গ্রামের বাতাসে ভেসে বেড়ায় ল্যাভেন্ডার আর সদ্য বেক করা রুটির মিষ্টি গন্ধ।
হলস্ট্যাট, অস্ট্রিয়া
পাহাড় ও হ্রদের মাঝখানে অবস্থিত হলস্ট্যাট গ্রাম এতটাই সুন্দর, এর আদলে চীনে আস্ত একটি গ্রাম তৈরি হয়েছে। হলস্ট্যাট নামের সে গ্রামে পাহাড়ের ঢালে তৈরি কাঠের পুরোনো বাড়িগুলোর বারান্দা ভরে ফোটে লাল জেরানিয়াম ফুল। হ্রদের ওপার থেকে ভেসে আসে গির্জার ঘণ্টাধ্বনি। সেখানকার লবণের খনি বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো খনিগুলোর অন্যতম, তাতে খুঁজে পাওয়া যায় ৭ হাজার বছরের ইতিহাস। স্কাইওয়াক থেকে দেখা যায় পাহাড় আর কাচের মতো স্বচ্ছ লেক। বাজারে কেনা যায় কাঠের খেলনা, স্থানীয় পনির ও লবণের স্ফটিক। এ ছাড়া আছে ঝরনা, মিউজিয়াম আর লেকপাড়ের ক্যাফে।
রেইনে, নরওয়ে
আর্কটিক আলোর নিচে রেইনে হ্রদের তীরে পাহাড়ঘেরা রেইনে নামের এই গ্রাম যেন কালো শিলার ওপর ছড়ানো রুবি। হ্রদের তীরে লাল রঙের ঘরবাড়ি আর পাহাড়ি ঢালে লুপিন ফুল ও ক্লাউডবেরি ফল। সব মিলিয়ে এক স্বপ্নিল পরিবেশ। পাহাড়ের ওপর থেকে রেইন হ্রদের দৃশ্য অপূর্ব।
গিয়েথুর্ন, নেদারল্যান্ডস
একে বলা হয় উত্তরের ভেনিস। পুরো গ্রামটাই খাল আর ছোট ছোট সেতু দিয়ে জোড়া। খড়ের ছাউনি দেওয়া কুটির, রঙিন ফুলে ভরা বাগান আর শান্ত পানিতে ভেসে থাকা নৌকা। সব মিলিয়ে ছবির মতো দৃশ্য। এখানে মানুষ চলাফেরা করে সাইকেল বা ছোট নৌকায়। কাছেই রয়েছে ন্যাশনাল পার্ক।
গাসাদালুর, ফারো দ্বীপপুঞ্জ
ঘাসে ছেয়ে যাওয়া ছাদওয়ালা বাড়ি, পাশে মুলাফসুর জলপ্রপাত সোজা আটলান্টিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এমন দৃশ্যই দেখা যায় এই গ্রামে গেলে; যেটি আগে বিচ্ছিন্ন ছিল। পরবর্তী সময়ে সুড়ঙ্গ তৈরি হওয়ায় সহজে যাতায়াত সম্ভব হয়েছে ফারোর অন্যান্য জায়গা থেকে। সে গ্রামে বসে ভেসে চলা মেঘ আর সাগরের গর্জন উপভোগ করার মুগ্ধতা মনে গেঁথে থাকার মতো।
ওইয়া, গ্রিস
সান্তোরিনি দ্বীপের ওইয়া বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত সূর্যাস্তের জন্য। সাদা রঙের বাড়ি, নীল গম্বুজ আর বাগানবিলাস ফুলে মোড়া প্রতিটি বাড়ির বারান্দা একে করে তুলেছে অনন্য। দিনের বেলা শিল্পকর্ম আর পোশাকের দোকানে আর সন্ধ্যায় ভিড় জমে সূর্যাস্ত দেখার জন্য। রাতে সৈকতের রেস্তোরাঁয় গরম সি ফুড, ঠান্ডা ওয়াইন আর ঢেউয়ের শব্দ মিলিয়ে এ গ্রামে তৈরি হয় অন্য রকম আবহ।
বুরতাঙ্গে, নেদারল্যান্ডস
তারকা আকৃতির এই দুর্গ গ্রাম ইতিহাস ও সৌন্দর্যের মিশেল। ১৭ শতকের কামান, খাল আর টিউলিপে ভরে ওঠা উঠান যেন জীবন্ত ইতিহাস এখানে। এ গ্রামের বাজারে বিক্রি হয় হাতে তৈরি সামগ্রী আর স্থানীয় পনির। মিউজিয়ামে ঘুরে দেখা যায় তাদের ইতিহাস ও প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র।
কোটর, মন্টেনেগ্রো
পাহাড়ের কোলে তৈরি হওয়া গ্রামটিতে এখনো মধ্যযুগীয় আবহ বিরাজ করে। সরু গলি, পুরোনো গির্জা আর বিড়ালের রাজত্ব—সবকিছু মিলিয়ে এটি ভ্রমণপিপাসুদের জন্য এক স্বপ্নের মতো গ্রাম। পাহাড়ের দুর্গে উঠলে ফিয়র্ডের মতো উপসাগরের দৃশ্য চোখ জুড়াবে। রাতে সমুদ্রপাড়ের রেস্তোরাঁয় বসে গ্রিলড মাছ খেতে খেতে উপভোগ করা যায় সাগরের হাওয়া।
শিরাকাওয়া-গো, জাপান
বরফঢাকা পাহাড়ি অঞ্চলের এই গ্রাম বিখ্যাত তার খড়ের ছাদওয়ালা ঘরগুলোর জন্য। ভারী তুষারের চাপ সহ্য করার মতো করে বিশেষভাবে বানানো হয়েছে এসব বাড়ি। শীতের রাতে যখন পুরো গ্রামে আলো জ্বলে ওঠে, তখন দৃশ্যটা যেন আকাশ থেকে নেমে আসা তারার ঝলকানি।
বাটাদ, ফিলিপাইন
সবুজ ধানখেতে ঘেরা গ্রাম বাটাদ। এসব খেতের ইতিহাস প্রায় দুই হাজার বছরের পুরোনো। গ্রামটিতে নেই কোনো গাড়ির শব্দ, নেই ধোঁয়ার দূষণ। আছে শুধু আঁকাবাঁকা পায়ে হাঁটা পথ। পাথুরে পথে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ে পুরোনো কুঁড়েঘর আর কানে ভেসে আসে ঐতিহ্যবাহী গান। গ্রামের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে তাপ্পিয়া জলপ্রপাত।
সেরা নির্বাচিত প্রতিটি গ্রাম শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য নয়, তাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি আর মানুষের জীবনযাপনের জন্যও অনন্য। এ কারণেই ভ্রমণ বিশেষজ্ঞরা ২০২৫ সালের বিশ্বের সুন্দর গ্রাম হিসেবে এগুলোকে বেছে নিয়েছেন।
সূত্র: ফোর্বস