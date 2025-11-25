হোম > জীবনধারা > রূপবটিকা

শীতে যেসব কারণে ত্বকে নারকেল তেল ব্যবহার করবেন

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 

শীতের দিনে ত্বক ও চুল শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা করতে নারকেল তেল বহুল ব্যবহৃত। ছবি: পেক্সেলস

ছোটবেলা থেকে এখন পর্যন্ত ড্রেসিং টেবিলের ওপর ঠায় বসে থাকতে দেখা সৌন্দর্য উপকরণটির নাম নারকেল তেল। ত্বক ও চুলের অকৃত্রিম বন্ধু বলা চলে একে। বিশেষ করে শীতের দিনে ত্বক ও চুল শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা করতে নারকেল তেল বহুল ব্যবহৃত।

আজকাল বিশেষজ্ঞরা ত্বকের ক্ষয়ক্ষতি মেরামত করার জন্য উন্নত মানের এক্সট্রা ভার্জিন নারকেল তেল ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এটিকে এখন ত্বকে পুষ্টি সরবরাহ করার অব্যর্থ উৎস হিসেবেও সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে।

যেসব কারণে ত্বকের যত্নে নারকেল তেল অনন্য

  • এতে লরিক অ্যাসিড রয়েছে। এটি ত্বকবান্ধব ফ্যাটি অ্যাসিড হিসেবে পরিচিত।
  • এতে অলিক অ্যাসিড রয়েছে। একটি মনোআনস্যাচুরেটেড ওমেগা-৯ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা ত্বক ও চুলের জন্য উপকারী।
  • ত্বকে নারকেল তেল ব্যবহার করলে শারীরিক ও মানসিক অবসাদ দূর হয় বলে ধারণা করা হয়। এর হালকা ও আরামদায়ক সুগন্ধি শরীর ও মন প্রফুল্ল করে তোলে।
  • এই তেল ত্বকে প্রতিরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে আর্দ্রতা ধরে রাখে।

ধরন বুঝে কিনুন ও ব্যবহার করুন

এখন বাজারে মূলত দুই ধরনের নারকেল তেল পাওয়া যায়। এক্সট্রা ভার্জিন ও কোল্ড প্রেসড নারকেল তেল। এক্সট্রা ভার্জিন নারকেল তেল কোনো ধরনের তাপ ছাড়াই তৈরি করা হয়। তাজা নারকেলের গুঁড়া থেকে তেল বের করার পর কোনো ব্লিচিং বা রিফাইনিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। এ কারণে এক্সট্রা ভার্জিন নারকেল তেল দেখতে কিছুটা ঘোলাটে হয়। এ ছাড়া এর সুগন্ধও থাকে অনেক। এক্সট্রা ভার্জিন নারকেল তেলের মেয়াদও কিন্তু অন্য়ান্য নারকেল তেলের চেয়ে কম থাকে।

ত্বকে নারকেল তেল ব্যবহার করলে শারীরিক ও মানসিক অবসাদ দূর হয় বলে ধারণা করা হয়। এর হালকা ও আরামদায়ক সুগন্ধি শরীর ও মন প্রফুল্ল করে তোলে। ছবি: পেক্সেলস

এবার আসা যাক কোল্ড প্রেসড নারকেল তেলের কথায়। এ ধরনের নারকেল তেল ন্যূনতম তাপ বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাপ ছাড়াই তৈরি করা হয়। শুধু যান্ত্রিক চাপ পদ্ধতিতে তৈরি বলে এ ধরনের নারকেল তেলেও যথেষ্ট পুষ্টি থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভালো ফলাফলের জন্য ত্বক ও চুলে ব্যবহারের জন্য কোল্ড প্রেসড নারকেল তেল সেরা।

এর বাইরে বাজারে সাধারণত যেসব নারকেল তেল পাওয়া যায়, সেগুলো পরিশোধিত ও উচ্চ মাত্রার তাপ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। ফলে অনেক বেশি পরিমাণে উৎপাদন হলেও এ প্রক্রিয়ায় তেলের অধিকাংশ গুনাগুণই নষ্ট হয়ে যায়।

ত্বকে নারকেল তেল ব্যবহারের উপকারিতা

সৌন্দর্য ও চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, সেরা প্রাকৃতিক ময়শ্চারাইজারগুলোর মধ্যে নারকেল তেল ত্বকে খুব সহজে শোষিত হয় এবং গভীর স্তরে প্রবেশ করে। ফলে ত্বক দীর্ঘ সময় ধরে আর্দ্র থাকে। এক্সট্রা ভার্জিন নারকেল তেলে প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা ত্বকের প্রদাহ, কাটা দাগ, ক্ষত এবং অন্যান্য ত্বকের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া নারকেল তেল ব্যবহারে যেসব উপকারিতা পাওয়া যায় সেগুলো হলো:

  • শুষ্ক ত্বকের জন্য রাতভর ট্রিটমেন্ট হিসেবে কাজ করে, এটি ত্বক আর্দ্র করে।
  • গোসলের পর ভেজা ত্বকে লাগালে আর্দ্রতা বজায় থাকে।
  • শরীরে এই তেল ম্যাসাজের ফলে ক্লান্তি দূর হয়।
  • শীতকালে ঠোঁট নরম এবং আর্দ্র রাখে।
  • শুষ্ক ত্বকে অকাল বার্ধক্য রোধকারী ট্রিটমেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং বলিরেখা রোধ করে।
  • স্ট্রেচ মার্ক কমাতে সাহায্য করে।
  • ফাটা গোড়ালিকে সারিয়ে তুলতে সহায়তা করে।
  • নখ ও নখের চারপাশের চামড়া সুরক্ষিত রাখে।

শীতকালে মুখ ও শরীরে নারকেল তেল ব্যবহারের ৫ উপায়

শীতকালে ত্বকে নারকেল তেলের কিছু চমৎকার ব্যবহার জেনে নিন:

ময়শ্চারাইজার হিসেবে

নারকেল তেলের ফ্যাটি অ্যাসিড ত্বকের শুষ্কতা দূর করে ত্বক নরম ও কোমল রাখে। ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতেও এর জুড়ি নেই।

লিপ বাম হিসেবে

শীতকালে ঠোঁটের শুষ্কতা একটি বড় দুশ্চিন্তার বিষয়। নারকেল তেল প্রাকৃতিক লিপ বাম হিসেবে কাজ করে। এটি ব্যবহারে ঠোঁট হাইড্রেটেড থাকে।

ক্লিনজার হিসেবে

মেকআপ তুলতে ও ত্বকের গভীর থেকে ময়লা পরিষ্কার করতে নারকেল তেল রোজ ব্যবহার করতে পারেন। এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

প্রাকৃতিক এক্সফোলিয়েটর হিসেবে

এটি মৃদু এক্সফোলিয়েটর হিসেবে পরিচিত। গোসলের ১ ঘণ্টা আগে পুরো শরীরে নারকেল তেল মাখুন। তেল ত্বকে বসে গেলে কুসুম গরম পানি ও বডিওয়াশ দিয়ে গোসল সেরে নিন। ছোট তোয়ালেতে বডিওয়াশ নিয়ে গা ঘষলে আরও ভালো ফল পাওয়া যাবে। এতে শরীরের সব মৃত কোষ ঝরে গিয়ে ত্বক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

ত্বকের আরামদায়ক বস্তু হিসেবে

এর প্রাকৃতিক প্রদাহবিরোধী বৈশিষ্ট্যের কারণে নারকেল তেল ফুসকুড়ি, ক্ষত ও পোড়া নিরাময়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে। শেভিং ও ওয়াক্সিংয়ের পর ত্বকের জ্বালা কমাতে সাহায্য করে এই তেল।

সূত্র: হেলথ লাইন, কামা আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য

সম্পর্কিত

শীতে ত্বকের উজ্জ্বলতা ফেরাতে কমলালেবুর খোসা দিয়ে তৈরি করুন ফেসপ্যাক

শীতের রূপচর্চা হোক ভেষজ উপাদানে

শীতে কোমল থাকুক পা জোড়া

হেমন্তে চুল ও ত্বকযত্নে যেভাবে ব্যবহার করতে পারেন আমন্ড অয়েল

টমেটোর জুস পান করলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে

মুগ ডালে রূপচর্চা

বারান্দায় ফোটা ফুল দিয়েই হোক চুলের যত্ন

ঘরোয়া উপায়ে যেভাবে অ্যালোভেরা জেল তৈরি করবেন

রূপচর্চায় ঘরোয়া উপাদান ব্যবহারের আগে যা জানা জরুরি

৫৪ বছরে টাবু, রূপের রহস্য কী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা