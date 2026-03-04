হোম > জীবনধারা > রূপবটিকা

আরব্য মেকআপের চিরায়ত আভিজাত্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 

আরব্য সাজ মানেই চোখের গভীর চাউনি—আইশ্যাডোতে বোল্ড রং আর লিপস্টিকে আভিজাত্য। প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি।

আরব্য সাজ মানেই চোখের গভীর চাউনি—আইশ্যাডোতে বোল্ড রং আর লিপস্টিকে আভিজাত্য। এ দুইয়ের সমন্বয়ে সৌন্দর্যের এক চমৎকার বহিঃপ্রকাশ। আরব নারীরা তাঁদের চোখের সাজে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, যা তাঁদের ব্যক্তিত্বকে আরও রহস্যময় ও আকর্ষণীয় করে তোলে। তবে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই ক্ল্যাসিক্যাল সাজে এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। বর্তমানে হালকা রঙের ব্যবহার এবং নিখুঁত ফিনিশিংয়ের মাধ্যমে আরব্য মেকআপে আনা হচ্ছে বৈচিত্র্য। আজকের আয়োজনে থাকছে কিছু আরব্য মেকআপ লুক এবং সেগুলো ফুটিয়ে তোলার সহজ উপায়।

ক্ল্যাসিক্যাল আরব্য লুক

এটি আরব্য সাজের সবচেয়ে আদি রূপ। এখানে চোখ, মুখ ও ঠোঁট—তিনটি অংশকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। ম্যাট ফিনিশ ফাউন্ডেশনের ওপর কালো আইশ্যাডো দিয়ে চোখের ওপরের পাতায় মোটা করে লাইন টানা হয়। এর সঙ্গে বাদামি বা লাল লিপস্টিক ও হালকা গ্লস ব্যবহার করে এই লুক সম্পন্ন করা হয়।

আরব নারীরা চোখের পাতায় গাঢ় কালো আইশ্যাডো ব্যবহার করে একটি স্মোকি ভাব আনে। ছবি: পেক্সেলস

রহস্যময় আরব্য চোখ

আরব নারীদের রহস্যময় চোখের যে সুখ্যাতি, তা এই সাজের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। চোখের পাতায় গাঢ় কালো আইশ্যাডো ব্যবহার করে একটি স্মোকি ভাব আনা হয়। সঙ্গে ঘন মাসকারা এবং খুব শার্প ভ্রু আঁকা হয়। চোখের সাজ গাঢ় হওয়ায় ঠোঁটে সাধারণত হালকা গোলাপি বা ন্যাচারাল রঙের ম্যাট লিপস্টিক ব্যবহার করা হয়।

ক্যাট আই স্টাইল

আধুনিক তরুণীদের কাছে ক্যাট আই সাজটি জনপ্রিয়। চোখের কোণ থেকে বাইরের দিকে উইংস টেনে এই সাজ দেওয়া হয়। এতে চোখ বড় ও টানা দেখায়। এই সাজে মুখের বাকি মেকআপ খুব হালকা রাখা হয় এবং ঠোঁটে নুড ব্রাউন রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করা হয়, যাতে সবার দৃষ্টি শুধু চোখের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকে।

শাইনিং ডিভা লুক

যাঁরা গ্লোয়িং বা উজ্জ্বল ত্বক পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য এই লুক আদর্শ। এই লুকে হাইড্রেটিং ফাউন্ডেশন ব্যবহার করে ত্বকে একটি সতেজ ভাব আনা হয়। গালের হাড়, নাকের ওপর এবং কপালে হাইলাইটার ব্যবহার করে একধরনের উজ্জ্বল আভা তৈরি করা হয়। এর সঙ্গে কালো কাজল আর লালচে-বাদামি লিপস্টিক যোগ করলে আপনাকে একদম পর্দার ডিভার মতো অনবদ্য দেখাবে।

শার্প ফেস লুক

এই সাজে মুখের শেপ বা গঠন সুন্দর করার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাতে গাল ও নাক দেখতে তীক্ষ্ণ এবং আকর্ষণীয় লাগে। এর পাশাপাশি চোখে মোটা করে আইলাইনার টানা হয়। সেই সঙ্গে চোখের সাজ আরও আভিজাত্যময় করে তুলতে ব্যবহার করা হয় কৃত্রিম চোখের পাপড়ি।

সহজ আরব্য সাজ

দিনের বেলা বা অফিসের জন্য এই সাধারণ লুক বেছে নেওয়া যায়। এটি ক্ল্যাসিক্যাল আরব্য সাজের একটি আধুনিক ও নমনীয় সংস্করণ। হালকা ফাউন্ডেশন, সরু করে টানা আইলাইনার এবং পিচ বা নুড রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করে সহজে এই সাজ দেওয়া সম্ভব।

বোল্ড লিপস ও আধুনিক আরব্য নারী

চিরায়ত আরব্য সাজে চোখের পাশাপাশি ঠোঁটকেও হাইলাইট করা হয়। গাঢ় মেরুন বা ম্যাজেন্টা রঙের লিপস্টিকের সঙ্গে হালকা চোখের সাজ এক অনন্য বৈপরীত্য তৈরি করে। অন্যদিকে, আধুনিক আরব নারীরা এখন নো-মেকআপ লুকে ঝুঁকছেন, যেখানে নিখুঁত ত্বক এবং ঘন ভ্রুই প্রধান আকর্ষণ।

কিছু বিশেষ টিপস

চোখের গুরুত্ব: আরব্য ধারায় চোখের সাজই আসল। তাই সব সময় ভালো মানের কাজল ও আইলাইনার ব্যবহার করুন।

ফলস ল্যাশ: চোখের পাপড়ি পাতলা হলে কৃত্রিম পাপড়ি ব্যবহার করুন। এটি মুহূর্তে সাজে নাটকীয় পরিবর্তন আনবে।

ম্যাট ফিনিশ: যেহেতু এই সাজে অনেক রঙের ব্যবহার হয়, তাই ফাউন্ডেশন হিসেবে ম্যাট ফিনিশ বেছে নেওয়া নিরাপদ।

ব্লেন্ডিং: আইশ্যাডো বা কনট্যুরিং—যা-ই করুন না কেন, ভালোভাবে ব্লেন্ড করুন, যাতে কোনো রেখা আলাদাভাবে বোঝা না যায়।

