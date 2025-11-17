হোম > জীবনধারা > রূপবটিকা

শীতে কোমল থাকুক পা জোড়া

ফিচার ডেস্ক

সৌন্দর্যচর্চার ক্ষেত্রে পায়ের কথাটা অনেকের বিবেচনায় থাকে না। অথচ মানুষের রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় পায়ের অবস্থা দেখে। সামনে শীতের মৌসুম। এ সময় পায়ের ত্বকের যত্ন নিতে হবে একটু বেশি। নইলে ত্বক শুকিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পায়ের যত্নে সপ্তাহে অন্তত একবার এক্সফোলিয়েট বা স্ক্র‍াব করতে হবে। এক্সফোলিয়েটের ফলে মরা কোষ ঝরে গিয়ে পা মসৃণ হয়ে উঠবে। শুষ্ক ত্বকের জন্য চিনি আর তৈলাক্ত ত্বকের জন্য লবণ রয়েছে, এমন স্ক্র‍াব বেছে নিতে হবে। এরপর জুতসই ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন।

সম্ভব হলে গোসলখানায় মাটির ঝামা বা পাথর রাখুন। প্রতিদিন অথবা এক দিন পরপর পায়ের গোড়ালি ও তলা ভালো করে ঘষে নিন। এতে পা নরম ও কোমল হবে।

বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফুট ক্রিম রয়েছে। তা ছাড়া নিত্যদিনের লোশন অথবা তেলও ব্যবহার করতে পারেন পায়ে। গোসলের পরপরই পায়ে লোশন বা তেল লাগান। ঘুমানোর আগেও পায়ে ময়শ্চারাইজার ব্যবহারের অভ্যাস করুন।

সপ্তাহে দুই দিন কুসুম গরম পানিতে কয়েক ফোঁটা নারকেল তেল ফেলে পা ভিজিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। এরপর পা ধুয়ে পেট্রোলিয়াম জেলি মেখে মোজা পরে থাকুন ২-৩ ঘণ্টা। দেখবেন পায়ের ত্বক সুন্দর দেখাচ্ছে!

সূত্র: ওমেন’স হেলথ ম্যাগ

