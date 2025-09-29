হোম > জীবনধারা > রূপবটিকা

দিন শেষে মেকআপ তুলুন মন দিয়ে

শারমিন কচি 

পূজার ৫ দিন সেজেগুজে ঘুরে বেড়ানোর পর ত্বকের দেখভালের কথা ভুলে যাবেন না যেন। দশমীতে সিঁদুর খেলার পর ঠিকঠাক ত্বক ডিপ ক্লিনের কথা মনে রাখতে হবে। ওই যে দিন শেষে একটাই কথা, পরিচ্ছন্নতাই সুন্দর ত্বকের রহস্য। পূজার এ কদিন মণ্ডপ ঘুরে বাড়ি ফিরে সরাসরি স্নানঘরে না ঢুকে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসুন। আগে মেকআপ তুলে তারপরই বাকি কাজে হাত দিন।

মেকআপ তোলার প্রথম ধাপ

প্রথমেই হাত পরিষ্কার করে নিতে হবে। মুখ পরিষ্কার করার আগে হাত স্যানিটাইজ করে নেওয়া ভালো। এতে হাতে লেগে থাকা জীবাণু মুখের ত্বকে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে না। প্রথমে অলিভ অয়েল একটু বেশি পরিমাণে নিয়ে পুরো মুখে লাগিয়ে নিন। মুখে তেল বসে যাওয়ার জন্য একটু সময় দিন। তেল কিছুক্ষণ মুখে রেখে ম্যাসাজ করলে মাসকারা, কাজল, লিপস্টিক খুব সহজেই তুলে ফেলা যাবে। ডিপ ক্লিনজিংয়ের প্রথম ধাপ এটি।

ক্লিনজিং ভালো হওয়া চাই

মেকআপ তোলার জন্য ক্লিনজিং মিল্ক বা অয়েল বেসড ক্লিনজার বেশি ভালো। এগুলো কমপক্ষে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড মুখে ম্যাসাজ করলেই গভীর থেকে ত্বক পরিষ্কার হয়ে যায়। এরপর কুসুম গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে মুখ মুছে নিতে হবে। তারপর ত্বকের উপযোগী ফেসওয়াশ ও স্পঞ্জ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এরপর গরম পানির ভাপ নিলে লোমকূপের গোড়া সহজেই খুলে যাবে। ত্বকে ফিরে আসবে সতেজতা।

ভালো মানের মেকআপ রিমুভার দিয়ে মেকআপ তোলা উচিত। ত্বকের সুরক্ষায় প্রাকৃতিক উপাদান দিয়েও মেকআপ তোলা যায়। আলু থেঁতলে রস বের করে তা মুখে ১০ থেকে ১৫ মিনিট মালিশ করুন। এটি মেকআপ তুলতে সাহায্য করবে। এ কায়দায় চোখের মেকআপও তোলা যাবে। চোখের নিচের কালি দূর করতেও কাজে দেয় এটি। এ ছাড়া কচি শসা ভালোভাবে ব্লেন্ড করে তার রস মুখে লাগালে মেকআপ উঠে যাবে। এটি ত্বকের জন্যও ভালো।

ডিপ ক্লিনজিং প্যাক

মেকআপ তোলার পর যদি ত্বকে কোনো ডিপ ক্লিনজিং প্যাক লাগানো যায়, তাহলে ত্বক নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করতে হয় না। প্রাকৃতিক কয়েকটি উপাদানের সংমিশ্রণেই এই ডিপ ক্লিনজিং প্যাক তৈরি করা সম্ভব।

দুই টেবিল চামচ টক দই, এক চা-চামচ মধু ও এক চা-চামচ অলিভ অয়েল ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। পুরো মুখে এ মিশ্রণটি লাগিয়ে রাখুন ২০ মিনিট। তারপর কুসুম গরম পানির ঝাপটায় ধুয়ে ফেলুন। এ প্যাকটি লোমকূপের গভীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। ত্বকের জেল্লা বাড়াতে খুব ভালো কাজ করে এ প্যাকটি। এ ছাড়া দুই টেবিল চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে দুই টেবিল চামচ গোলাপজল মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে মুখে লাগান। একটু সময় রেখে আধা শুকনো হলে আঙুল দিয়ে ম্যাসাজ করে ধুয়ে ফেলুন। তৈলাক্ত ত্বকের ডিপ ক্লিনজিং প্যাক হিসেবে এটি নির্ভরযোগ্য।

উৎসবে শুধু নিজেই নয়, ত্বককেও রাখুন ফুরফুরে। দেখবেন আপনার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে।

শারমিন কচি, রূপ বিশেষজ্ঞ, বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ কেয়ার

