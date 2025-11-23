শীতের বাহারি সবজির এক পদ

বাজারে শীতের সবজি পাওয়া যাচ্ছে। দুপুরে গরম ভাতের সঙ্গে কয়েক রকম শীতের সবজি দিয়ে রান্না করা হালকা ঝোলের তরকারি খেতে কার না ভালো লাগে? আপনাদের জন্য শীতের বাহারি সবজি দিয়ে রান্না করা একটি পদের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
মুলা ৫০০ গ্রাম, শিম ১০০ গ্রাম, ফুলকপি একটি, আলু একটি, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা এক চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া এক চা-চামচ করে, ৫-৬টি কাঁচা মরিচ ফালি, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল চার টেবিল চামচ।
প্রণালি
সব সবজি কেটে ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন ৩০ মিনিট। পরে কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি হালকা ভেজে অল্প পানি দিয়ে আদা-রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া আর লবণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার কেটে রাখা সবজিগুলো দিয়ে কষিয়ে নিন। পরিমাণমতো ঝোলের পানি দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন সেদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত। তারপর কাঁচা মরিচ ফালি ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে নেড়ে রান্না করুন আরও অল্প কিছু সময়। মাখা মাখা ঝোল হলে লবণ দেখে নামিয়ে পরিবেশন করুন।