চোখ-মুখের ফোলা ভাব দূর করতে

চোখ-মুখে ফোলা ভাব থাকলে দামি মেকআপেও সুন্দর লুক পাওয়া যায় না। পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব ও মানসিক চাপ এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা বদ অভ্যাসে চোখ ও মুখে ফোলা ভাব হতে পারে। এটি কমাতে যা করা যেতে পারে—
শরীরে পানির ঘাটতি দেখা দিলে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যেতে পারে না, তখন মুখ ও শরীরে ফোলা ভাব আসে। প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন। প্রয়োজনে বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া ভালো।
কাঁচা লবণ খাওয়া বাদ দিন। রান্নার লবণের বাইরে লবণ খাবেন না। ফাস্ট ফুড ও প্রক্রিয়াজাত খাবারে লবণ
বেশি থাকে। সেগুলো খেলে চোখ ও মুখে ফোলা ভাব দেখা দিতে পারে। মেকআপের
আগে অন্তত পাঁচ মিনিট মুখে বরফ ঘষে নিন। এতে অতিরিক্ত ফোলা ভাব কমে যাবে। সব সময় মুখে ফোলা ভাব থাকলে দিনে দুই থেকে তিনবার মুখে বরফ ঘষে নিতে পারেন।
চোখের ফোলা ভাব দূর করতে আলু রস করে তাতে তুলার বল ভিজিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন আধা ঘণ্টা। এরপর সেই বলগুলো চোখের ওপর রেখে বিশ্রাম নিন।
নিয়মিত ডিটক্স পানীয়
পান করুন। এগুলো শরীর থেকে দূষিত পদার্থ এবং অপ্রয়োজনীয় তরল বের করে দিতে সাহায্য করে। শসা, বেদানা, আঙুর, লেবু ছোট ছোট করে কেটে সারা রাত পানিতে ভিজিয়ে রেখে দিন। পরদিন পুরোটা সময় একটু একটু করে পান করুন।
সূত্র: হেলথলাইন ও অন্যান্য