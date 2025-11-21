তৈরি করুন চালতার দুই পদ

হেমন্তে চালতা পরিপক্ব হয়। পাওয়া যায় প্রায় সব জায়গাতেই। এর আচার যেমন জনপ্রিয়, তেমনি জনপ্রিয় এটি দিয়ে রান্না করা তরকারি। আপনাদের জন্য চালতার দুই পদের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আনিসা আক্তার নূপুর।
চালতা রুইয়ের টক ঝোল
উপকরণ
রুই মাছ ৬ পিস, হালকা ভাপিয়ে নেওয়া চালতা এক কাপ, একটি টমেটো কুচি, রসুন কুচি ২ চা-চামচ, পেঁয়াজ কুচি এক টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া দুই চা-চামচ, মরিচ গুঁড়া এক চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, তেল ৩ টেবিল চামচ।
প্রণালি
প্রথমে হলুদ, লবণ ও মরিচ দিয়ে মেখে রুই মাছ ভেজে নিন। তারপর অন্য কড়াইয়ে তেল গরম করে রসুন ও পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভেজে নিন। এরপর হলুদ ও মরিচ গুঁড়া এবং সামান্য পানি দিয়ে ভালো করে কষে নিন। এবার টমেটো কুচি দিয়ে কষিয়ে ৩ কাপ পানি দিন। পানি ফুটে উঠলে চালতা ও মাছ দিয়ে ঢেকে রান্না করুন ৫ মিনিট। হয়ে গেলে নামিয়ে নিয়ে পরিবেশন করুন।
কাশ্মীরি আচার
উপকরণ
টুকরা করে নেওয়া বড় আকারের চালতা দুটি, চিনি দুই কাপ, সিরকা আধা কাপ, শুকনো মরিচ দুটি, আদা কুচি এক চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, পানি প্রয়োজন মতো, অরেঞ্জ ফুড কালার তিন থেকে চার ফোঁটা।
প্রণালি
হাঁড়িতে পানি গরম করে চালতা দিয়ে ভাপিয়ে নিন ১০ মিনিটের মতো। চালতা সেদ্ধ হলে পানি ছেঁকে নিন। একটি কড়াইয়ে দুই কাপ পানি দিয়ে চিনিসহ সব উপকরণ দিয়ে ফুটিয়ে নিন। ফুটে উঠলে তাতে চালতা দিয়ে রান্না করুন ১০ থেকে ১৫ মিনিট। তারপর নামিয়ে ঠান্ডা করে সংরক্ষণ করুন।