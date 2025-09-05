হোম > জীবনধারা > খাবারদাবার

তালের মুচমুচে নিমকি

ফিচার ডেস্ক

রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

ছুটির দিনে সবাই মিলে সিনেমা দেখতে বসে কিছু না কিছু তো চিবাতে ইচ্ছে হয়। চিপস বা পপকর্ন তো সব সময়ই খান, এবার না হয় ভিন্ন কিছু খেলেন। এখন পাকা তালের মৌসুম। বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন তালের রস দিয়ে তৈরি নিমকি। আপনাদের জন্য এ বিশেষ ধরনের নিমকির রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

ময়দা ১ কাপ, তালের পাল্প হাফ কাপ, লবণ হাফ চা-চামচ, চিনি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ২ টেবিল চামচ, পানি সামান্য, কনফ্লাওয়ার বেলার জন্য, সয়াবিন তেল ভাজার জন্য।

প্রণালি

সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে রেখে দিন ৩০ মিনিট। পরে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে বড় রুটি বানিয়ে নিমকির মতো করে কেটে নিন। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে সবগুলো নিমকি একসঙ্গে দিয়ে সোনালি করে ভেজে নিন। তৈরি হয়ে গেল তালের মুচমুচে নিমকি।

