দশমীর মিষ্টিমুখ হোক বাড়ির তৈরি খাবারে

প্রতিবারই পরিকল্পনা করেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্র আর বাড়িতে সমানতালে ব্যস্ত থাকায় পূজায় মিষ্টিমুখের জন্য ভরসা করতে হয় মিষ্টির দোকান আর অনলাইন-ভিত্তিক খাবারের পেজগুলোর ওপর। এবার আটঘাট বেঁধেই পরিকল্পনা করেছেন, অল্প করে হলেও ঘরেই তৈরি হবে দশমীর খাবার। আর শেষপাতে থাকবে মিষ্টিমুখের আয়োজন। সব কাজই যেহেতু নিজের করতে হবে, তাই সহজে তৈরি করা যায় এমন কিছুই তৈরি করতে চাইছেন হয়তো। আপনাদের জন্য জাফরানি পায়েস এবং দুধ-নারকেলের নাড়ুর রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
জাফরানি পায়েস
উপকরণ
দুধ ২ লিটার, চিনি ১ কাপের একটু বেশি, এলাচ ও দারুচিনি ২-৩ পিস, পোলাওয়ের চাল ১ কাপ, জাফরান সামান্য, কাজু বাদাম ১ টেবিল চামচ, পেস্তা বাদাম ১ টেবিল চামচ।
প্রণালি
হাঁড়িতে দুধ ফুটে উঠলে চাল দিয়ে দিন। চাল সিদ্ধ হলে চিনি, এলাচ দারুচিনি দিয়ে নেড়ে কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম, এক চিমটি জাফরান দিয়ে নেড়ে নেড়ে ঘন করে রান্না করুন। পরে সার্ভিং ডিশে রেখে কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম ও জাফরান সামান্য ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। চটজলদি তৈরি হয়ে গেল জাফরানি পায়েস।
দুধ-নারকেলের নাড়ু
উপকরণ
নারকেল ২টা, গুড় ১ কাপ, এলাচ ও দারুচিনি ২-৩ পিস, গুঁড়া দুধ ২ টেবিল চামচ, মুড়ি বা চাল ভাজা (গুঁড়ো করে নেওয়া) আধা কাপ, ঘি ২ টেবিল চামচ।
প্রণালি
প্রথমে নারকেল কুরিয়ে নিতে হবে। এরপর কুরানো নারকেল, গুড়, চিনি, এলাচ ও দারুচিনি একসঙ্গে মাখিয়ে ঘণ্টাখানেক রেখে দিন। এরপর চুলায় হাঁড়ি বসিয়ে নারকেলের মিশ্রণ দিয়ে নাড়াচাড়া করে এমন অবস্থায় নামাতে হবে, যেন নারকেল ও গুড় আঠালো হয়ে আসে। এরপর গুঁড়া দুধ ও মুড়ি বা চাল ভাজা গুঁড়ো দিয়ে আবারও নেড়ে নামিয়ে নিন। হাতে ঘি মাখিয়ে গরম-গরম গোল গোল করে নাড়ু বানিয়ে মুড়ির গুঁড়োয় গড়িয়ে মাখিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল নারকেলের নাড়ু।