এশিয়ার সেরা ফাইন ডাইনিংয়ে ভিয়েতনামের পাঁচ রেস্তোরাঁ

ভিয়েতনামের রন্ধনশৈলী এখন বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি পাচ্ছে। সম্প্রতি ট্রাভেল প্ল্যাটফর্ম ট্রিপ অ্যাডভাইজর তাদের পাঠক পর্যালোচনার ভিত্তিতে এশিয়া মহাদেশের ২৫টি সেরা ফাইন ডাইনিং রেস্তোরাঁর তালিকা প্রকাশ করেছে। সেখানে স্থান করে নিয়েছে ভিয়েতনামের পাঁচটি নামকরা প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে হ্যানয় থেকে তিনটি, হো চি মিন সিটি থেকে একটি এবং অন্যটি হই আন থেকে এই মর্যাদাপূর্ণ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।
২০২৪-এর ১ আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত ১২ মাস সময়কালে ট্রিপ অ্যাডভাইজরে পোস্ট করা পর্যটকদের পর্যালোচনা ও রেটিংয়ের গুণমান এবং পরিমাণ বিবেচনায় নেওয়া হয় এ জরিপের জন্য। এর ভিত্তিতে এ বছরের ট্রাভেলার্স চয়েস বেস্ট অব দ্য বেস্ট রেস্তোরাঁ অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা করা হয়। ট্রিপ অ্যাডভাইজরের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টেন ডাল্টন বলেন, ‘অখ্যাত স্থানীয় রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে অনন্য গন্তব্য পর্যন্ত ট্রিপ অ্যাডভাইজরের এই কমিউনিটি পর্যটকদের এমন রেস্তোরাঁর খোঁজ দেয়, যা প্রিয় স্মৃতি বা ‘জীবনে একবারে’র অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।’
রাজধানী থেকে তিন তারকার ঝলক
ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয় থেকে তিনটি ফাইন ডাইনিং রেস্তোরাঁ এ তালিকায় জায়গা পেয়েছে। শহরটি যে খাদ্য-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ, এ তালিকা তাই প্রমাণ করে। রেস্তোরাঁগুলো হলো:
দ্য রিদমস রেস্টুরেন্ট: শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত লা সিনফোনিয়া দেল রে হোটেল অ্যান্ড স্পার সপ্তম তলায় অবস্থিত এ রেস্তোরাঁটি তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছে। তাদের বিশেষত্ব হলো, মেনুতে উপস্থিত ঐতিহ্যবাহী ভিয়েতনামের খাবার। উত্তর-পশ্চিম ভিয়েতনামের স্টাইলে তৈরি রোস্টেড চিকেন, স্প্রিং রোলস ও আইসক্রিম দিয়ে পরিবেশন করা কলার রোলস।
নভেম্বর রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড স্কাই বার: হ্যানয়ের বা দিন ওয়ার্ডের লে জার্দিন হোটেল হাউত কাউচারের ভেতরে অবস্থিত এ রেস্তোরাঁটি তালিকায় দশম স্থান অর্জন করেছে। এখানে এশীয় উপকরণ ব্যবহার করে ইউরোপীয় কৌশলে তৈরি খাবার পরিবেশন করা হয়।
খুয়ে রেস্টুরেন্ট: লে জার্দিন হোটেল হাউত কাউচারের ১২তম তলায় অবস্থিত খুয়ে রেস্তোরাঁটি পেয়েছে দ্বাদশ স্থান। ট্রিপ অ্যাডভাইজর লিখেছে, ‘খুয়ে রেস্তোরাঁর উন্নত সজ্জা ও সতর্কতার সঙ্গে তৈরি মেনুর কারণে প্রতিটি খাবারকে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মতো মনে হয়।’ এটিই তার প্রধান আকর্ষণ।
ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশ্রণ
ঐতিহ্যবাহী শহর হই আন এবং আধুনিক হো চি মিন সিটিও বিশ্বমানের ফাইন ডাইনিংয়ের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে।
দ্য সউল রেস্টুরেন্ট: হোয়াই নদের তীরে সবুজ গাছপালা দিয়ে ঘেরা একটি শান্ত বাগানের মধ্যে অবস্থিত এ রেস্তোরাঁটি তালিকায় সপ্তম স্থান অর্জন করেছে। এখানে বসলে হই আনের ব্যস্ততা এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ উপভোগ করা যায়। ভিয়েতনাম ও পাশ্চাত্য খাবারের মিশ্রণে একটি বিশেষ মেনু পাওয়া যায় এখানে, যা হালকা ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে চার কোর্সের ভোজ পর্যন্ত বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে।
লাই রেস্টুরেন্ট: নাম কি খোই নিয়া স্ট্রিটে সেডোনা স্যুইটসের ২৮তম তলায় অবস্থিত লাই রেস্তোরাঁ জায়গা পেয়েছে এ তালিকার ২৫ নম্বরে। রেস্তোরাঁর ইন্টেরিয়র সাজানো হয়েছে ঐতিহ্যবাহী চীনা সজ্জায়। এর সঙ্গে জায়গা পেয়েছে আধুনিক চিত্রকর্ম ও ফুল। এ রেস্তোরাঁর জানালা ছড়িয়ে আছে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত। এ জানালা দিয়ে শহরের বিস্তৃত দৃশ্য চোখে পড়ে। এখানকার মেনু ক্ল্যাসিক ক্যান্টনিজ খাবারের সঙ্গে সমসাময়িক উপাদান ও দক্ষিণ এশীয় স্বাদের একটি ফিউশন নিয়ে তৈরি। তাদের বিশেষ খাবারের মধ্যে রয়েছে পিকিং ডাক ও ডিম সাম।
সূত্র: ট্রিপ অ্যাডভাইজর