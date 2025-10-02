মিষ্টি নারকেল রোল

নাড়ু তৈরির পর অনেকখানি কোরানো নারকেল রয়ে গেছে? এই নারকেল দিয়েই তৈরি করে ফেলুন নারকেলের নতুন পদ। আপনাদের জন্য মিষ্টি নারকেল রোলের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
নারকেল কোরানো এক কাপ, চিনি বা গুড় আধা কাপ, গুঁড়া দুধ দুই টেবিল চামচ, এলাচ ও দারচিনি দুই পিস করে, লবণ এক চিমটি, ড্রাগন ফলের জুস এক কাপ, সুজি এক কাপ, ঘি দুই টেবিল চামচ, কন্ডেন্স মিল্ক অর্ধেকটা।
প্রণালি
পাত্রে নারকেল, চিনি বা গুড়, এলাচ ও দারচিনি, গুঁড়া দুধ মাখিয়ে ঘণ্টাখানেক রেখে দিন। চুলা অন করে কম তাপে রান্না করে পুর তৈরি করুন। এবার ব্লেন্ডারে ড্রাগন ফল ও পানি দিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। পরে একটি পাত্রে এটি রান্না করুন। ফুটে উঠলে চিনি, ঘি, কন্ডেন্স মিল্ক দিয়ে আরও ৫ মিনিট রান্না করুন। এবার সুজি দিয়ে অনবরত নেড়ে শক্ত হালুয়ার মতো করে নিন। ঠান্ডা হলে হাত দিয়ে রুটির মতো বেলে ভেতরে নারকেলের পুর দিন। পেঁচিয়ে রোল তৈরি করে নরমাল ফ্রিজে ঘণ্টাখানেক রেখে দিন। পরে পিস করে কেটে পরিবেশন করুন।