হোম > জীবনধারা > খাবারদাবার

এই শরতে তৈরি করুন তালের পুডিং

আফরোজা খানম মুক্তা

রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

তাল দিয়ে ফিউশন খাবার তৈরির কথা ভাবছেন? আপনাদের জন্য তালের পুডিংয়ের রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

কনডেন্সড মিল্ক অর্ধেকটা, ডিম তিনটা, গুঁড়া দুধ ৪ টেবিল চামচ, তালের পাল্প পৌনে ১ কাপ, হলুদ রং সামান্য, চিনি আধা কাপ, পানি আধা কাপ।

প্রণালি

মোল্ডে চিনি আর পানি দিয়ে চুলায় ক্যারামেল তৈরি করে রাখুন। একটি বাটিতে কনডেন্সড মিল্ক, পানি, ডিম, গুঁড়া দুধ, তালের পাল্প, হলুদ রং—সব একসঙ্গে মিলিয়ে নিন বা বিট করুন। পরে ক্যারামেল করা মোল্ডে মিশ্রণ ঢেলে ওভেনের প্লেটে পানি গরম করে ১৬০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ৪০-৫০ মিনিট বেক করুন। তারপর সাইডে চাকু দিয়ে কেটে প্লেটে রাখুন। তৈরি হয়ে গেল তালের পুডিং।

সম্পর্কিত

তালের মচমচে নিমকি

ছুটির দিনে টিফিনবক্সের জাদু

পেশি গঠনে সহায়ক প্রোটিনযুক্ত যেসব খাবার

গরম ভাতের সঙ্গে সুস্বাদু সর্ষে চিংড়ি

বাড়িতেই তৈরি করুন ভিন্ন স্বাদের নেহারি

বাড়িতে তৈরি করুন তালের দুই মজাদার ডেজার্ট

ঝালমুড়িওয়ালার ‘ঝালমুড়ি’ বানিয়ে ফেলুন বাড়িতেই

বাড়িতেই রেঁধে ফেলুন হাঁসের মাংস

আস্ত রসুনে গরুর মাংসের ঝাল ভুনা

স্বাদ বদলে চিংড়ি পোলাও
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা